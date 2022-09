Sarah Wiener trifft Philipp Lahm – Warum Bio die Lösung ist!

Der größte internationale Öko-Verband Naturland (140.000 Mitglieder in 60 Ländern) beging in Berlin seinen 40. Geburtstag. Mit dabei: Star-Köchin Sarah Wiener, Fußballweltmeister und Bio-Unternehmer Philipp Lahm (kam mit Aktentasche) und Landwirtschaftsminister Cem Özdemir.

Warum Bio für die Welt eine Lösung für viele Probleme sein kann, erklärt Sarah Wiener so: „Wir haben ja jetzt multiple Krisen. Wir haben nicht nur eine Klimakrise, auch eine Ernährungskrise, sondern wir haben auch eine Wasserkrise, eine Bodenkrise. Der fruchtbare Boden wird immer weniger. Es gibt so viele Probleme die wir gerade haben und wir müssten wieder mehr in Einklang mit der Natur kommen und so landwirtschaften, dass die Bauern überleben können und das wir auch gute, vielfältige und unvergiftete Lebensmittel serviert bekommen.“