Sara Nuru verkündet Baby-News!

Was für ein sympathischer Auftritt! Freudige Nachrichten von Model und Unternehmerin Sara Nuru. Die 33-Jährige erwartet ein Baby. In der NDR Talk Show bestätigte Sara ihre Schwangerschaft und erklärte, dass auch ihre Schwester vor wenigen Monaten ein Kind bekam. Sara: „Alles will ich nicht unbedingt verraten, aber die Hälfte der Schwangerschaft ist durch und ich bin in freudiger Erwartung. Meine Schwester, mit der ich arbeite, ist jetzt im Mutterschutz und wenn sie wieder da ist, gehe ich dann.“

Als Gewinnerin bei Heidi Klums „Germany’s Next Topmodel“ 2009 wurde Sara berühmt, eroberte die Laufstege und ist als Moderatorin und Schauspielerin erfolgreich. Im Jahr 2016 gründete Sara Nuru zusammen mit ihrer Schwester Sali die Firma „nuruCoffee“. Das Unternehmen vertreibt Fair-Trade Kaffee und unterstützt damit äthiopische Frauen. Sara erklärte: „Es war am Anfang nicht einfach, wir wurden nicht ernst genommen. Ich wurde als Model gesehen und viele haben das als Hobby abgetan.“