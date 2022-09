Sarah Lombardi – Noch ein Baby?

Sarah Engels zeigte sich vor kurzem beim Kindertag in einem weiten Overall. Man könnte munkeln, dass sich darunter ein Babybauch versteckt. Sarah wurde im letzten Jahr zum zweiten Mal Mutter und bekam mit ihrem neuen Mann Julian Töchterchen Solea. Noch mehr Nachwuchs gewünscht? Sarah: „Ich glaube wenn es nach meinem Mann ginge dann auf jeden Fall! Ich fühle mich gerade eigentlich vollkommen. Aber ich würde nicht nein sagen und vor allem wenn es passieren würde oder passieren wird, dann freut man sich trotzdem. Es ist das größte Geschenk was es gibt.“

Gerade sorgte Sarah Engels für Schlagzeilen, weil Ex-Mann Pietro Lombardi dem gemeinsamen Sohn Alessio eine neue blondierte Frisur gönnte. Das gefiel der Mama nicht wirklich. Sarah dazu: „Ich war ehrlicherweise schon schockiert. Also von der Frisur wusste ich nicht aber generell möchte ich zu dem Thema nichts mehr sagen. Pietro ist gerade dabei seine Familie zu gründen, da wünsche ich auch alles Gute. Aber ich habe meine kleine Familie und ich bin auch unfassbar glücklich.“