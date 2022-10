Mit Freund Aris unterwegs – Leni Klum verzaubert Berlin!

Großes Star-Aufgebot im „Prinz Charles“ in Berlin! Zur Premiere eines neuen Dufts von Dior kamen Prominente wie Lilly Krug (Tochter von Veronica Ferres), Lisa Tomaschewsky, Daniel Donskoy, Sönke Möhring, Model Nicole Poturalski, Annemarie Carpendale, Talia Graf (die schöne Nichte von Tennis-Legende Steffi Graf), GNTM-Star Alex Mariah Peter, Dennenesch Zoudé, Tatjana Patitz oder Larissa Kerner (Tochter von Nena). Doch die Hauptperson war Leni Klum, die 18-jährige Tochter von Heidi Klum. Vor ihrem Auftritt auf dem Teppich wurde Leni schnell gekämmt und gestylt. Dann posierte sie im Blitzlichtgewitter. Erst etwas schüchtern und ernst, dann ausgelassener. In Deutschland ist sie immer wieder gern verriet sie…

Leni: „Ich komme zum Arbeiten und um meine Großeltern zu besuchen. Ich liebe es sie zu sehen…“ Über ihre größten Herausforderungen sagte uns Leni: „Im Augenblick ist sie Schwierigkeit mein College und die Arbeit zur gleichzeitig auf die Reihe zu bringen. Aber so weit, so gut!“ Wie es ist mit der berühmten Mutter in Klum-Clan aufzuwachsen? Leni: „Für mich ist das ganz normal. Ich sehe sie einfach als meine Mutter und habe sie immer als meine Mutter gesehen.“

Auf der Party im Anschluss hatte Leni Spaß mit Freunden, knipste Selfies. Plötzlich tauchte ein junger Mann an ihrer Seite auf : Lenis Freund Aris Rachevsky. Wow, was für ein Paar!

Und was sagen andere über Heidis hübsche Tochter?

Sönke Möhring: „Dass die Mutter natürlich ihrer Tochter das mit auf den Weg gibt, why not?! Also ich würde das vielleicht anders angehen. Aber ich glaube wenn einem jemand einen guten Start in so ein Berufsbild geben kann, dann ist das die Mutter, par excellence. Die hat ja auch einiges vorzuweisen. Insofern, passt für mich.“

Lisa Tomaschewsky: „Es ist ein schönes Mädchen und ich freue mich, dass eine junge Frau viel Erfolg hat und bin ein großer Fan davon, wenn man seine Karriere weiter ausbaut.“

Alex Mariah Peter: „Ich durfte Leni ja auch schon diverse Male privat kennenlernen. Deswegen habe ich da noch einen anderen Blickwinkel drauf. Ich bin einfach unglaublich beeindruckt von Leni. Davon was sie macht, aber auch vor allem wie sie vom Charakter her ist. Sie ist offen und herzlich und sie lässt sich nicht unterkriegen. Man merkt es ihr nicht an dass die Augen so auf sie gerichtet sind da wo sie herkommt. Ich bin sehr, sehr beeindruckt von ihr.“