Oliver Kalkofe vs. Amigos – Zoff! Androhung von Gewalt? Versöhnung?

„Kalkofe zieht Leute durch den Dreck“ urteilten die Amigos über Comedian Oliver Kalkofe. Der Fernsehmacher („Kalkofes Mattscheibe Rekalked“) parodierte das beliebte und mega-erfolgreiche Schlagerduo bereits mehrfach, erfand die „B-Migos“ und landete mit seinem Ulk-Song „In meiner Hose lebt ein Iltis“ einen Kult-Hit. Ist das noch Satire oder geht das zu weit?

So weit unter der Gürtellinie verstehen die Amigos alias Bernd und Karl-Heinz Ulrich keinen Spaß und machten sich in mehreren Interviews Luft. „Wenn wir uns mal begegnen und wir sind allein mit ihm, vielleicht spreche ich dann mal ein leises Wort, dass er es versteht …“ erklärte Bernd Ulrich kürzlich bei BILD. Versöhnung oder Beef?

In einem Interview mit TIKonline.de erklärte Kalkofe nun, was er zu den versöhnlichen Worten sagt. Kalkofe: „In einer ruhigen Minute zur Seite nehmen und ein leises Wort mit mir reden. In Mafiakreisen gilt das glaube ich als körperliche Androhung von Gewalt.“

Aber Kalkhofe ist hoffnungsvoll, dass es irgendwann Frieden mit den Amigos gibt. Er erklärt: „Ich würde sehen, dass wir am Ende dann ums Lagerfeuer sitzen, ein halbes Schwein grillen, Rippchen… Und am Ende singen wir den Iltis-Song gemeinsam. Das wäre schön.“