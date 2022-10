Trauer um „Tatort“-Star Günter Lamprecht

Schauspieler Günter Lamprecht ist laut Medienberichten im Alter von 92 Jahren in Bad Godesberg verstorben. Der gebürtige Berliner feierte seinen Durchbruch in Filmen von Rainer Werner Fassbinder, stand aber auch auf Thaterbühnen, war beliebter „Tatort“-Kommissar, schrieb Bücher, Drehbücher, wirkte in Hörspielproduktionen mit und konnte eine beachtliche, mehrfach ausgezeichnete Filmkarriere vorweisen. 2017 sprach Günter Lamprecht mit uns im Interview er über sein Leben, Beruf und Gesundheit.

Was das Besondere an der Schauspielerei ist? Lamprecht: „Ach du liebe Zeit! Das Schöne ist, wenn man sie wirklich ausübt. Dann ist immer wichtig, dass man in einem guten Team ist, dass man vor allen Dingen einen guten Stoff hat, einen, zu dem man sich bekennen muss und bekennt. Dass man dann Freude hat mit dem Regisseur der einen dann noch gut begleitet. Das wäre es eigentlich.“

Über die schönsten Momente seines Lebens: „Das waren so viele Momente. Es sind ja doch schon viele, viele Jahre jetzt inzwischen. Ich könnte jetzt einen Moment nicht sagen… Mir ist nur eins eingefallen. Gestern war er Todestag von Rainer Werner Fassbinder unter ist mir so klargeworden, dass wir 11 Monate gedreht haben an Berlin Alexanderplatz damals. Da waren sehr viele schönen Momente dabei. Auch andere. Aber die schöne Momente waren überwiegend.“

Über das Arbeiten im Alter stellte er fest: „Ich habe mich nicht in die Ecke gesetzt, um Gottes Willen. Ich habe auch viele Bücher geschrieben inzwischen und auch Drehbücher zum Teil. Nein, aber ich habe natürlich gewartet und was dann kam, das waren Dinge wo ich nicht dabei sein wollte, wo ich dann dachte bleibst du lieber zu Hause…“

Über den Tod sagte er: „Wenn es dann wirklich soweit ist dass man abtreten muss, nicht mit Qualen. Ich möchte schön Tschüss sagen und sagen ‚Dankeschön, das war’s‘!“

