So geht Nachhaltigkeit – Nico Rosberg als „Müll-Terminator“ in London

Kürzlich stieg in London das Greentech Festival. Nico Rosberg nutzte die Gelegenheit für eine ganz besondere Mission. So hat man den Formel 1 Weltmeister noch nie gesehen! In London ging‘s an der Themse mit Freunden und Geschäftspartnern auf ein Elektroboot, Nico Rosberg setzte sich selbst ans Steuer. Ziel der Aktion: Etwas Gutes für die Umwelt tun, Gewässer und Ufer von Müll befreien. Ein paar Plastikflaschen und Verpackungen wurden aus dem Wasser gefischt, doch Nico witterte noch mehr Müll. Schwupps stieg er aus und hatte alle Hände voll zu tun. Nico erklärte uns: „Es freut mich erstmal, dass das Wasser relativ sauber war und dann haben wir am Ufer gesehen, dass sie viel Schrott ist… Es ist unglaublich was die Leute einfach hier liegen lassen. Wie kommt man überhaupt auf den Gedanken?! Ich würde ja nie auf den Gedanken kommen, meine Dosen hierhin zu werfen.“

Mit Eimer und Greifzange bewaffnet war Nico voll in Aktion als „Müll-Terminator“. Wie es sich anfühlt, selbst aktiv für die Umwelt zu sein? Rosberg: „Es ist ja einfach eine kleine Geste. Dass ich mir ein bisschen Zeit nehme mit unseren Kollegen vom Greentech Festival und ein paar Freunden. Einfach ein paar Minuten einen kleinen Beitrag leisten, das ist schön. Dass wir zeigen, dass wir uns wirklich auch Mühe geben…“

Kurze Zeit später stand Nico Rosberg für das Greentech Festival und den Green Award auf dem grünen Teppich. Rosberg hat das größte Nachhaltigkeitsfestival Europas gegründet, was seit 2019 in Deutschland stattfindet und nun auf Welt-Tour geht. Das Event bringt Menschen, Ideen, Innovationen, Unternehmen und Organisationen zusammen, um unseren Planeten besser zu machen. Warum Nico Rosberg vom Rennfahrer und „Benzinerbrenner“ zum Umweltfreund und Nachhaltigkeitsunternehmer wurde, erklärt er so: „Ich wünsche mir, dass unsere Kinder und die Kinder unserer Kinder die Welt so genießen können, wie wir sie heute genießen können. Obwohl auch heute schon große Probleme vorhanden sind durch diesen Klimawandel. Wenn wir es schaffen können den noch ein bisschen rückgängig zu machen, was schwierig ist, das wäre natürlich toll. Wir haben die Flutkatastrophe in Deutschland gesehen, die Dürre in Deutschland im Norden, in der Nähe von Berlin, also da passiert schon viel. Aber ich glaube es geht jetzt erstmal um den Erhalt. Wenn wir das schaffen, das wäre schon viel wert.“

In London mit dabei: Die Musik-Legenden Uwe Fahrenkrog-Petersen und Marian Gold („Alphaville“). Uwe lobt Nico: „Das ist ein leuchtendes Beispiel für alle Sportler. Wer von den großen Millionären engagiert sich so? Es sind ja alles Leitfiguren und es ist toll. Das hat eine Signalwirkung!“ Marian Gold steht voll dahinter, die Welt sauberer zu machen und sagt: „Ich versuche mein Bestes, sagen wir es mal so. Wir haben nicht mehr viel Zeit und wir müssen unseren Lebensstil alle ändern. Im Moment ist es sowieso so, dass wir es gezwungenermaßen tun müssen wegen diesem scheiß Krieg.“

Auf der Bühne wurde es emotional als die Musiker den Hit „Forever Young“ live performten und es gab großen Applaus. Nächste Station des Festivals ist übrigens Singapur im November.

Nico im Video: