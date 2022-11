Aaron Carter – Tragischer Tod mit 34 Jahren

Laut internationalen Medienberichten ist der ehemalige Kinderstar Aaron Carter in Alter von nur 34 Jahren verstorben. So berichtet „TMZ.com“ dass der Sänger am Samstag in seinem Haus in Lancaster, Kalifornien, tot aufgefunden wurde. Angeblich sei er tot in der Badewanne gefunden worden. Die Ermittlungen laufen.

Aaron Carter, jüngerer Bruder des „Backstreet Boys“-Sängers Nick Carter, war Ende der 90er Jahre ein gefeierter Kinderstar. Seine Tourneen führten ihn auch nach Deutschland, wo tausende junge Fans den blonden Popstar feierten. In den letzten Jahren gab es immer wieder Schlagzeilen um Sucht und Gewalt um den Sänger. An die Erfolge aus seiner Kindheit konnte der erwachsene Aaron niemals anknüpfen.