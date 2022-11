Oliver Kalkofes krasse Abrechnung mit der FIFA – „Mein Verachtungs-Speicher ist aufgebraucht!“

Die Fußballweltmeisterschaft steigt in wenigen Tagen in Katar. Zeit sich mal kräftig Luft zu machen, dachte sich Oliver Kalkofe. Wir trafen den Comedian und Schauspieler bei der „Palazzo“-Premiere in Berlin. Kalkofe nimmt kein Blatt vor den Mund: „Mein Verachtungs-Speicher ist aufgebraucht!“ Er spricht Klartext zur WM und zur FIFA. „Ich bin unfassbar enttäuscht und weiß gar nicht, wie sehr ich die FIFA noch verachten soll“ erklärt er gegenüber TIKonline.de.

Kalkofe weiter: „Gerade jetzt wo sie noch Dänemark verboten haben ‚Menschenrechte für alle‘ aufs T-Shirt zu bringen, weil sie meinen, das sei eine politische Äußerung, die sie so nicht dulden können.“

Das ganze Interview gibt’s hier: https://youtu.be/q4NVy7202t8