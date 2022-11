Palazzo-Premiere – Promis über Kochen, Essen und Liebe

Großes Star-Aufgebot bei der Dinnershow „Palazzo“ von Hans-Peter Wodarz und Kolja Kleeberg in Berlin! Prominente wie Eduard Prinz von Anhalt, Claus Theo Gärtner („Matula“), Bernhard Brink, Oliver Kalkofe, Reiner Schöne, Sascha Vollmer („The BossHoss“, kam mit Frau und Sohn), Axel Pape, Wolfgang Lippert mit Ehefrau Gesine, Julia Biedermann mit Sohn, Oliver Juhnke oder Julian F.M. Stöckel feierten nach 2 Jahren Corona-Pause bei der perfekten Kombination aus Dinner, Akrobatik und Show.

Wir hörten uns bei den VIPs um. Wer steht zu Hause am Herd? Was wird gekocht und gegessen? Und geht durch den Magen auch Liebe?

„Hoss Power“ alias Sascha Vollmer erklärte: „Wir wechseln so durch, aber ich bin eher der Grilltyp, ich stehe eher am Grill und meine Frau eher am Herd… Meine Frau isst kein Fleisch, aber mein Sohn, meine Tochter und ich essen gern mal was vom Grill.“

Bernhard Brink strahlte mit Ehefrau Ute und sagte: „Ich kann überhaupt nicht kochen, ich tanze wie ich koche und koche wie ich tanze. Aber ich kann sehr gut essen… Was Ute kocht, das macht sie wirklich gut, das schmeckt mir richtig gut und wir gehen viel mit Freunden essen. In der Lockdown-Zeit musste sie ganz, ganz viel kochen. Das war heftig für Sie.“

Claus Theo Gärtner erschien mit seiner jungen Ehefrau Sarah und verriet was er gern isst: „Roulade, Sauerbraten, Erbsensuppe, Senfeier alles das…Da sind wir ein Team, abwechselnd. Wir reisen ja viel hin und her zwischen Basel und Berlin Punkt da ist es mit dem Kochen nicht so doll. Da gehen wir doch eher essen.“

Oliver Kalkofe erklärte über das Essen daheim: „Es gibt da auch immer gutes Essen aber weniger Artistik, obwohl ich das früher natürlich gemacht habe. Jetzt habe ich einen Attest. Meine Frau kocht hauptsächlich. Ich bin kein guter Koch. Ich bin ein guter Esser.“

Reiner Schöne wurde in diesem Jahr 80. Er lüftete das Geheimnnis seiner Fitness und sagte: „Ich bete zum Herrn dass ich noch so lange arbeiten kann bis meine Kinder aus der Schule sind und auf eigenen Füßen stehen. Rock’n’Roll und junge Frauen halten einen jung.“

Kult-Entertainer Wolfgang Lippert (plötzlich irgendwie blond) ist 10 Jahre jünger, wurde im Februar 70. Mit gutem Essen und Bewegung hält er sich fit. Lippi: „Also meine Frau kann wunderbar kochen und sie hatte bis vor kurzem auch ein Restaurant, das war dann auch immer ganz gut… Ich bewege mich sehr gern und fahre viel Fahrrad, nehme selten den Aufzug und nehme immer die Treppen.“

Er schwärmte über sie: „Wir verstehen uns einfach, wir sind gut zueinander glaube ich. Wir sind ja wirklich schon ziemlich lange verheiratet. Für unsere Branche geradezu ungewöhnlich.“