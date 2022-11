Robbie Williams rockt die Elbphilharmonie in Hamburg!

Rockposen im Konzertsaal: Robbie Williams lieferte in der Elbphilharmonie in Hamburg einen unvergleichlichen und persönlichen Auftritt ab. Im wohl spektakulärsten Konzerthaus der Welt feierte der britische Superstar seine 25-jährige Solo-Karriere und gab zwischen den Songs intime Einblicke in verschiedene Stationen seiner Karriere. Robbie begeisterte rund 90 Minuten mit seinen großen Hits wie „Millenium“, „Rock DJ” oder „Feel“ und wurde dabei von rund 80 exzellenten Musikern begleitet. Seine Pop-Hits trafen auf Klassik-Arrangements des Neuen Philharmonie Frankfurt Orchester. Die Show wurde von einer besonderen Premiere gekrönt: Erstmals spielte Robbie Williams die Jahrhundert-Kollaboration „Angels (AI Beethoven)” live. Das Publikum in der Hansestadt bedankte sich mit minutenlangem Applaus. Zusätzlich begeisterte das Konzert Musikfans weltweit unterwegs und zu Hause im Stream, denn es handelte sich um eines der beliebten Konzerte des „Telekom Street Gig“.

Foto(s): © Markus Nass und Danny Jungslund/Deutsche Telekom