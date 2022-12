40 Jahre „Traumtheater Salome“ – Harry Owens entführt in die Welt der Träume

Show-Premiere im Hotel „Berlin Berlin“. Nach eine Corona-bedingten Spielpause meldet sich das „Traumtheater Salome“ zurück und feiert sein 40. Jubiläum. Dort, wo sich Fantasie und Humor die Hand reichen, liegt auch das zauberhafte Reich von Gründer Harry Owens, der mit seinem Traumtheater Salome seit über 40 Jahren Groß und Klein in Staunen versetzt. 1980 gründete der Künstler das Traumtheater in Köln. Nun feiert er den 40-jährigen Geburtstag des legendären „Traumtheater Salome“ in der Hauptstadt Berlin, die er die “STADT der TRÄUME” nennt! Denn hier nahm der Erfolg, im Sommer 1982 auf dem Hammarskjöldplatz, seinen Anfang und bescherte dem Traumtheater Salome einen 15 Monate dauernden Erfolg. Nun kehrt Harry Owens mit einem einzigartigen Traumspiel in die Hauptstadt zurück.

Mit den verschiedensten Kunstformen der Artistik, des Tanzes und der Magie, präsentiert Owens seinem Publikum, in seinen traumhaften Inszenierungen, immer wieder neue Darstellungsformen und zeigt einmal mehr, dass er es bestens versteht mit seinen Künstlern, der Welt, eine traumhaft unvergessliche Inszenierung zu bereiten.

Harry Owens und sein Ensemble entführen die Zuschauer in kunterbunte Traumwelten, in denen die Gesetze der Schwerkraft nicht zu gelten scheinen. Hier entsteht gerade noch ein magisches Gemälde und dort verwandelt es sich bereits in ein ästhetisch kunstvolles Tanzszenario… „Salome ist meine Seele“, sagt Harry Owens – so entsteht auch dieses Mal wieder ein ganz besonderes Traumspiel. Gemeinsam mit Regisseurin Viktoria Bart und Ivan Luzan entführt das Team seine Zuschauer in eine Welt, in der alles möglich scheint.

Noch bis zum 3. Januar 2023 gastiert die Show „Zauberlehrling – die in den Träumen spielen“ im Hotel Berlin, Berlin.

Mehr Infos und Tickets unter https://traumtheater-salome.de/