„Avatar 2“-Premiere in Berlin – Simone Thomalla knallbunt, Raul Richter wieder verliebt!

Zur Deutschlandpremiere von „Avatar – The Way Of Water“ kamen trotz eisigen Temperaturen bei minus zwei Grad zahlreiche Prominente auf den blauen Teppich neben einem künstlichen Wasserfall am Berliner Zoo Palast. Mit dabei: Simone Thomalla, Tom Wlaschiha, Ken Duken, Tyron Ricketts, Raul Richter,Stephanie Stremler, Annika Ernst, Anna Fischer und SocialMedia Stars wie die angesagten „Elevator Boys“.

Simone Thomalla kam farbenfroh mit Mantel und Mütze in Pink und Stiefeln und Rolli in Rot. Die Fortsetzung von Avatar ist für sie etwas Besonderes. Simone: „Ich bin eigentlich gar nicht so ein Animationsfilm-Fan. Vor 13 Jahren habe ich Avatar geschaut und da habe ich gesessen und geweint, der hat mich so gepackt, dass ich heute freiwillig noch mal in den zweiten gehe.“

Annika Ernst kann in einem luftigen blauen Outfit, schlüpfte danach schnell in den Mantel und schwärmte: „Erstmal ist James Cameron für mich der größte Filmkünstler den es gibt. Ich bin ein riesen Fantasy-Fan und niemand macht es so perfekt wie er, dass man wirklich mit allem was möglich ist eine neue Welt erschafft. Ich freue mich so krass auf diesen Film.“

Raul Richter zeigte sich kuschelnd mit Freundin Vanessa. In diesem Jahr trennten sie sich und fanden dann wieder zusammen. Raul erklärte: „Also schwanger sind wir noch nicht! Manchmal hat man ja so ein Schwangerschafts-Glow habe ich so gehört…“ Vanessa: „Ach so!“ Raul: „Wir sind einfach ein glückliches Pärchen. Wir haben uns gefunden und nicht gesucht, sind seelenverwandt und können über den gleichen Mist lachen und streiten uns eher selten. Wir haben uns einfach gut gefunden.“