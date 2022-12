„Der gestiefelte Kater“ – Riccardo Simonetti als Hund auf der Kinoleinwand!

Ein Kater kehrt zurück auf die Leinwand! Deutschlandpremiere des Kinofilms „Der gestiefelte Kater – Der letzte Wunsch“ in Berlin. Mit dabei: Die deutschen Synchronsprecher Benno Fürmann (spricht den berühmten Kater / im Original Antonio Banderas), Riccardo Simonetti (spricht das Hündchen Perro), Oliver Kalkofe (Bösewicht Jack Horner) und Carolina Vera (Kitty Samtpfote). Auf dem Premierenteppich posierten die Stars bestens gelaunt. Im Interview sprachen sie mit uns über ihr Verhältnis zu Katzen, aber auch über Wünsche und Weihnachten.

Besonderer Hingucker: Riccardo Simonetti glitzerte in einem Pailletten-Anzug und trug Plateauschuhe. Er verrät uns: „Ich bin glaube ich mehr so ein Hundemensch. Ich hatte als Kind immer Hunde und war auch menschlich gesehen eher wie ein Hund als wie eine Katze. Deswegen spreche ich im gestiefelten Kater ja auch ein Hund und keine Katze.“

Für Riccardo ist dieser Kinoauftritt sehr besonders. Er erklärt: „Ich bin super dankbar, so viele Facetten von meiner Persönlichkeit ausleben zu dürfen. Dass ich mich nicht festlegen muss. Dass ich eben an einem Tag moderieren darf, am anderen Tag im Synchronstudio stehen darf, am nächsten Tag arbeite ich an meinen Büchern an einem Tag arbeitete ich an meiner gemeinnützigen Organisation… Ich lebe meinen Kindheitstraum, dass ich solche Projekte machen darf und genieße jede Sekunde davon.“

Weihnachten wird für Riccardo besonders, denn… „Es ist für uns ein besonderes Weihnachtsfest, weil mein Freund Geburtstag hat am 25. Dezember. Er wird dieses Jahr 40 und das ist schon ein besonderer Geburtstag. Da muss ich mir mal etwas einfallen lassen, was ein bisschen besonders ist.“

Über seinen Freund schwärmt Simonetti: „Positiv ist die Tatsache, dass er so unglaublich positiv ist ich glaube dass es eine Person ist, die sich nicht so leicht umhauen lässt und immer versucht, die Welt gut zu sehen und das Glas halbvoll zu sehen, selbst wenn man selber am Boden zerstört ist oder traurig ist. Dass da jemand ist, der schafft einen da wieder rauszuholen, das empfinde ich als großes Geschenk.“

Der gestiefelte Kater alias Benno Fürmann stellt ein paar Gemeinsamkeiten zu seiner Figur fest. Benno: „Eine gewisse Geschmeidigkeit, hoffentlich, eine gewisse Neugier und ansonsten hört es da bei mir schon auf mit den Gemeinsamkeiten… Ich hatte als Kind einen Kanarienvogel und ein Hamster und die sind relativ schnell gestorben aus diversen Gründen.“

Film-Bösewicht Oliver Kalkhofe gesteht: „Ich habe glaube ich nicht viel mit einer Katze gemein, er mit so einem dicken alten Kater wie Garfield in diese Richtung das könnte vielleicht hinkommen. Mein erstes Haustier war ein Kater, Mohrle hieß er und war schwarz-weiß. Und danach bin ich dann zum Hund umgeswitcht. Aber ich habe mit der Katze begonnen und kenne auch sehr viele Katzen persönlich und mach auch Katzen total gern.“