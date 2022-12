Star-Aufgebot im Roncalli Weihnachtscircus – Seiltänzer ohne Netz

Ein großes Aufgebot an Star-Gästen besuchte den Roncalli Weihnachtscircus im Berliner Tempodrom. Mit dabei: Heike Makatsch, Ben Becker mit Tochter Lilith, Muriel Baumeister, Enie van de Meiklokjes, Tim Oliver Schultz, Tina Ruland, Barbara Schöne oder Jasmin Tabatabai. In den Manage sahen wir ein buntes, aufregendes Treiben. Atemberaubende Artistik, Clowns, Musik und Akrobatik. Ein Highlight waren Seiltänzer ohne Netz in schwindelerregender Höhe. So spannend, dass man kaum hinschauen konnte…

Ben Becker strahlte an der Seite seiner Tochter. Seit 18 Jahren ist er jedes Jahr zu Weihnachten bei Roncalli. Er hat zwei Wünsche: „Ich wünsche mir, weil ich jetzt ja auch älter werde, ein Bauernhaus und zwei Hühner. Das ist eine Suchmeldung!…Ansonsten wünsche ich mir, dass die Leute, auch die Ungläubigen, mehr in die Kirche gehen. Weil ich glaube da kann man das Böse besser bekämpfen als Panzerverkäufe jeglicher Art, egal wohin.“

Sascha Vollmer („The BossHoss“) erklärte: „Also wenn es mal mit der Musik nicht mehr klappt, dann gehe ich zum Zirkus… Nee das ist nicht so weit hergeholt. Ich bin zwar sportlich, aber das kriege ich nicht hin.“

Schauspielerin Tina Ruland erklärte, dass der Besuch am Zirkus ein Weihnachts-Highlight ist. Ansonsten gibt es bei ihr keine Geschenke. Tina: „Das ist tatsächlich die einzige richtige Weihnachtssache, die wir machen dieses Jahr. Ansonsten versuchen wir immer am Weihnachtsabend wirklich etwas für andere zu tun. Letztes Jahr haben wir z.B ganz viele Plätzchen gebacken zu Hause und haben die verteilt an Menschen die auf der Straße leben… Es gibt tatsächlich bei uns dieses Jahr gar keine Geschenke.“

Barbara Schöne hingegen freut sich auf ein Fest in Berlin: „Ganz im kleinen Familienkreis, ganz eng. Bei mir ist schon alles besorgt, ich muss nur noch die Päckchen verpacken. Aber ich habe schon für alles gesorgt. Ich mache dann eine schöne große Gans mit Rotkraut und Knödel und danach gibt’s Vanilleeis mit heißen Kirschen.“

Leonard Lansink strahlte an der Seite seiner Frau und erklärte, was ihn am Zirkus fasziniert: „Dass so viele Leute arbeiten und Spaß dabei haben, das finde ich ganz prima. Ich kenne auch noch den mit Tieren, Zirkus mit Tieren. Ich finde prima, dass es den nicht mehr gibt. Das sind echt Profis die können die Dinge, die Sie tun.“