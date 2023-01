Scooter feiert Kino-Premiere – H.P. Baxxter über Frauen, Fitness und 30 Jahre im Musikgeschäft

„Hyper, Hyper“ am Berliner Zoo Palast! Für den Kinodokumentarfilm „FCK 2020“ wurden Deutschlands unangefochtene Techno-Superstars Scooter über zweieinhalb Jahre quer durch Europa – privat, im Studio, auf Reisen, auf Konzerten – mit der Kamera begleitet. Bei der Premiere in der Hauptstadt zeigten sich Musik-Stars wie Vicky Leandros, DJ Tomekk und natürlich Scooter-Frontmann H.P. Baxxter. Der 58-jährige ließ sich von seinen Fans feiern und genoss das Bad in der Menge. H.P. Baxxter (bürgerlicher Name: Hans Peter Geerdes) schrieb Autogramme und knipste Selfies. Dann wurde für die Fotografen posiert. Die hübsche blonde Frau an seiner Seite: Regisseurin Cordula Kablitz-Post. Derzeit ist H.P. Single.

Wie eine Frau sein Herz erobern kann, verriet er im persönlichen Interview. Er sagt: „Eigentlich durch ein bisschen Humor und was ich sehr mag, ist sowas wie Zuverlässigkeit. Und wenn man nicht so affektiert ist. Sondern einfach so, wie man ist. Ganz normal.“

Der Film trifft begleitet den Musiker in die Corona-Zeit und auch während er sich von seiner letzten Freundin trennt. H.P.: „Es hat sich vieles so ergeben man wurde begleitet. Alles was so passiert ist, ist dir wirklich passiert. Ob man das nun wollte oder nicht. Es ist interessant, dass dann so komprimiert in dem Film noch mal zu sehen. Diese ganze Zeit, ist schon toll.“

Wie sich H.P. mit fast 60 Jahre fit hält? „Ich achte so ein bisschen drauf, dass man nicht völlig ausflippt, ein bisschen die Balance hält. In der Woche nichts trinken, nichts Rauchen, bisschen Sport machen. Vieles ist ja auch die Psyche, dass man mal was für sich tut und denkt, es ist alles halb so schlimm, auch wenn die Welt untergeht!…Ich denke immer Gott sei Dank bin ich in so einer Zeit aufgewachsen, wo alles so heile Welt war und so schön. Es ist wie es ist. Man kann ja Dinge nicht so ad hoc ändern. Aber man darf sich nicht verrückt machen.“

Der Höhepunkt in 30 Jahren Scooter? H.P.: „Allein die Länder wo wir überall waren! Ein paar exotische Sachen waren dazwischen. Vieles, wo wir sehr oft waren, was ich immer Liebe z.B. UK oder Osteuropa, Skandinavien… Aber halt auch sowas wie die Mongolei. Da waren wir einmal. Aber das war ein tolles Erlebnis.“

Trotz lauten Techno-Klängen schwebte Schlagerstar Vicky Leandros über den Premieren-Teppich. Was sie mit Scooter verbindet? Vicky: „Wir sind befreundet seit vielen Jahren und haben ja auch in einen Duett zusammen gesungen. L’amour est bleu. Er und ich!“

DJ Tommek plaudert, was Scooter im Backstage-Bereich so macht: „Immer Backstage die lauteste Anlage, Tee, so Discolichter und los geht’s. Das ist der beste Partytyp der Welt. Ist wirklich cool. Das war der einzige Typ mit dem man cool feiern konnte bei diesen ganzen Veranstaltungen… Nach jeder Veranstaltung macht er sich seine Mucke an, seinen Tee, seinen Hebel und los geht es.“