Harald Glööckler als Bundespräsident?

Dass er politisch sehr interessiert ist, daraus hat Harald Glööckler nie ein Geheimnis gemacht. Während in Berlin der Wahlkampf für die Wiederholungswahl läuft, treffen wir den Designer auf einer CDU-Veranstaltung in der Hauptstadt. Der Modezar posiert mit Politikern wie Monika Grütters und Gästen, plaudert angeregt über viele wichtige Themen und erklärt uns im Interview, wie Politik besser laufen sollte und welches Amt er gern besetzen würde.

Glööckler über die Parteien: „Ich kann mich momentan genau so wenig politisch positionieren wie kirchlich. Es gibt für mich in der evangelischen, katholischen Kirche, Buddhismus, überall Ansätze, die ich gut finde, aber keinen Verein finde ich jetzt so toll, dass ich da drin sein möchte. Und ähnlich geht es mir mit der Politik. Es gibt sagen wir mal in jeder Partei ein paar Ansätze die ich gut finde, aber so irgendwie für eine committen kann ich mich jetzt gerade nicht.“

In der Politik mitmischen? Das würde Harald gern. Sein Wunsch: „Ich wäre ja gut für Repräsentieren. Bundespräsident wäre eigentlich eine schöne Sache. Repräsentativ, das würde mir gut stehen, gut passen. Aber wir haben genug Zeit, vielleicht wird es ja noch. Es sind ja auch schon andere Quereinsteiger international dann plötzlich in große Positionen gekommen.“

Kleines Problem. Der Amtssitz im Schloss Bellevue wäre ihm etwas zu bieder. Glööckler: „Vielleicht finden wir da auch was anderes. Ich finde das Schloss Bellevue jetzt gar nicht so… Ich meine den Elysee-Palast können wir jetzt nicht hierher zaubern… Ich finde es ein bisschen sehr karg von außen und sehr einfach und spartanisch. Also der Buckingham Palace ist es nicht.“

Glööckler for President? Monika Grütters, Staatsministerin a.D., Mitglied des Bundestages und ehemaliges CDU Präsidiumsmitglied findet die Idee nicht schlecht. Uns erklärt sie: „Ja, das ist eine repräsentative Funktion in aller erster Linie und insofern ist das durchaus stimmig… Ich finde es gut wenn wir auch mal wirklich Menschen aus nicht ganz so bürgerlichen oder gängigen Milieus und Lebensstilen einladen um uns ein bisschen näher zu kommen, weil der Austausch beiden Seiten sehr, sehr gut tut.“

Marc-Eric Lehmann, Ortsvorsitzender der CDU in Berlin Frohnau sagt: „Darüber haben wir beide auch schon mal gesprochen und ich halte da sehr, sehr viel davon, weil wenn es um das Repräsentative geht, ist er die Nummer eins in meinen Augen. Das wäre das perfekte Amt für ihn als Staatsoberhaupt… Ich glaube Harald ist sehr gut darin Menschen zusammenzuführen und eben den Fokus auf gewisse Themen intensiver zu legen, eben durch seine Präsenz, durch seine Art und Weise, wie er sich ausdrückt. Das wäre ein starker Pluspunkt für ihn als Bundespräsident.“

Körperlich ist Glööckler perfekt in Schuss. Er erklärt: „Ich habe 20 Kilo abgenommen, habe das auch gehalten und ich habe mich optisch verändert. Kürzere Haare, jetzt lasse ich sie wieder wachsen, habe auch eine Haartransplantation machen lassen, die, wie man sieht jetzt auch fruchtet. Ein bisschen Laser, was alles so anliegt.“