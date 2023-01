Desiree Nick „The Forbidden Material“ – Erneuter Zoff mit Anouschka Renzi?

Desiree Nick hatte ins „Tipi am Kanzleramt“ eingeladen. Anlass ist ihre neue Show „The Forbidden Material – Alles was ich nicht sagen darf!“. In dem Bühnenprogramm macht die Nick den Spagat zwischen Trash-Ikone und strahlender Diva à la Marlene Dietrich. Lasziv räkelt sich Desiree für die Fotografen auf dem Flügel. Und sie nimmt kein Blatt vor den Mund. Seit rund 40 Jahren ist sie bereits im Showbiz unterwegs. Jetzt will sie auspacken…

Die ehemalige RTL-Dschungelkönig weiß natürlich genau, die maximale Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Auf der Bühne lässt sie tatsächlich den alten Streit mit Schauspielerin Anouschka Renzi wieder aufkochen. Diese hatte ihr einst verboten, bestimmte Dinge über sie zu behaupten. Nick auf der Bühne: „Wenn ich das wiederhole, komme ich in den Knast. Aber weißt du was? Du darfst es sagen. Und sag es in Englisch, damit die ganze Welt davon erfährt“ ruft sie ihrem Pianisten zu. Und der zählt all den Spott von damals auf Englisch auf.

Nick lästert weiter öffentlich über Anouschka: „Das Gesicht von ihr hat mehr Stiche als meine Chanel Handtasche! Dagegen hat sie nie geklagt.“

Im persönlichen Interview erklärt die Künstlerin, warum sie all das nun wieder auspackt. Nick: „Es heißt ja ‚The Forbidden Material‘, weil ich ja auch geteert, gefedert, bespuckt, geschlagen, und getreten worden bin für meinen Humor anfangs. Ich erinnere an die Prozesse, Strafverfolgungen… Man wollte mir ja einen Maulkorb geben, mich in den Knast sperren… weil ich gewagt hatte ein paar Witze zu machen, auf Kosten anderer Frauen. Und heute haben sie alle einen Mund wie ein entzündeter Anus. Ich denke das ist Anlass genug mal zurückzuschauen, wie die Welt sich verändert hat… Das was mir verboten wurde, das sagt jetzt alles mein Pianist und zwar auf Englisch, damit die ganze Welt davon erfährt. Und ich könnte mir vorstellen dass die ganze Welt auch darüber lacht. Das zeigt er dann auch, wie müßig eine Strafverfolgung ist, wenn es um kreative Kunst und Satire geht.“

Kürzlich übte Desiree Nick in einem Podcast auch herbe Kritik an Helene Fischer. Sie sagt heute: „Helene Fischer hat auch ein paar Schwächen. Beispielsweise kann sie nicht steppen. Sie ist auch keine begnadete Schauspielerin. Sie ist auch kein Comedian. Man kann auch über Helene Fischer nicht unbedingt lachen. Sie kann nicht eine Pointe aus der linken Hüfte schießen. Das sind die Schwächen. Ich kenne Leute, die können all das und haben die Stimme von Helene Fischer und die Musikalität.“

Desiree Nick wolle selbst nur das zeigen, was sie besonders gut kann. Ihr Fazit: „Es wundert mich, dass es so lange dauert, dass die Öffentlichkeit dahinter kommt, was ich eigentlich kann. Es wird für viele eine Überraschung sein. Es soll ja Leute geben die denken ich kann nur pöbeln, schubsen, spucken, treten, rumzicken und andere beleidigen. Das ist ein Prozent meiner Kultur. Und diese Kultur wurde immer aus dem Kontext gerissen.“

Wer Desiree live erleben will, hat im Tipi vom 31.1.-12.2.2023 die Chance dazu.