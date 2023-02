Stars feiern Mario Adorf (92) – Mit Galadinner in Berlin geehrt!

Großer Star-Auflauf in der Hauptstadt! Iris Berben, Marius Müller-Westernhagen, Ben Becker, Simone Thomalla, Alexander Scheer, Volker Schlöndorff oder Ulrich Tukur kamen um ihn zu treffen: Mit einem Galadinner wurde Deutschlands wohl bekanntester Schauspieler in Berlin geehrt. Vor dem Club 1907 am Berliner Adlon erschien Mario Adorf mit seiner Ehefrau Monique und wurde von Fans und Fotografen umlagert. Der 92-Jährige schrieb Autogramme und posierte für Fotos. Dann ging es drinnen weiter.

Warum ihm zu Ehren so großartig gefeiert wird? Adorf bescheiden: „Die einzige Ehre die ich im Moment habe ist das Alter! Und deshalb nimmt man das gerne an.“

Im persönlichen Interview sprach Mario Adorf über seine große Karriere. Gab es einen schönsten Moment? Adorf: „Das wurde ich oft gefragt. Aber ich bin ja erst einmal nicht so ein Jubler. Ich bewundere immer die Sportler, die einen Triumph persönlich feiern. Das habe ich nie gekonnt. Auch nie so empfunden als Befriedigung, als Erfolg. Deswegen konnte ich auch nie sagen, das war für mich besser, schöner, glücklicher, interessanter. Immer nur Arbeit, ein Film, der andere… Aber ich habe nie Vergleiche gezogen.“

Wie er sich fit und gesund hält? Adorf: „Gar nicht. Also in dem Moment jetzt kann man nur noch wenig für sich tun. Ich gehöre nicht zu den Senioren-Jublern. Ich stelle fest, dass mein Körper altert. Gott sei Dank nicht der Kopf. Das ist das Wichtigste.“

Ben Becker umarmte Mario sehr herzlich. Ben verriet, er kennt ihn seit er Kind ist: „Es war schon eine väterliche Beziehung, die er zu mir gepflegt hat. Mit allem was dazugehört also auch hier und da eine kleine Maßregelung zu gewisser Zeit.“

Iris Berben schwärmte: „Abgesehen davon, dass wir miteinander gearbeitet haben, dass wir sehr viele schöne Lesungen miteinander gemacht haben, haben wir auch wunderbare Feste miteinander gefeiert. Nämlich immer unsere runden große Geburtstage. Bei einigen konnten wir uns gegenseitig gratulieren. Mario ist wirklich ein Freund. Es ist eine große Freude und Ehre heute hier zu sein.“

Simone Thomalla: „Uns verbinden die vielen Filme, die ich schon als kleines Mädchen geguckt habe und man ist mit ihm groß geworden und es ist einfach eine Persönlichkeit, die raumfüllend ist.“

Marius Müller-Westernhagen erschien mit seine Frau und sagte: „Er ist unfassbar bodenständig, er ist ein großartiger Schauspieler und was besonders bezeichnend ist, er ist ein großartiger Mensch. Und das hat man nicht immer mit Leuten die man bewundert.“