Boris Becker erstmals wieder in Berlin – Jubel und Autogramme bei der Ankunft

Boris Becker zeigte sich erstmals nach seinem Gefängnisaufenthalt in Berlin. Der ehemalige Tennisstar stellt auf der Berlinale einen Film über sein Leben vor. „Boom! Boom! The World vs. Boris Becker“ heißt die Dokumentation über Boris Becker. Der Leimener kam in Begleitung von Regisseur Alex Gibney und Produzent John Battsek. Bei seiner Ankunft wurde Becker von seinen Fans bejubelt und genoss das Bad in der Menge. Mit kurzem Haar, Rollkragenpulli und Bart wirkte der ehemalige Tennisprofi schlanker aber auch älter geworden. Boris Becker schrieb viele Autogramme und freute sich sichtlich über den freundlichen Empfang seiner Fans.