Boris Becker – Dicker Werbedeal nach Gefängnis – Das steckt dahinter!

Großer Auftritt im Grand Hotel Esplanade Berlin! Grauer Anzug, Krawatte, kurze Haare. Boris Becker erschien im Blitzlichtgewitter der Fotografen. Nur wenige Monate nach seiner Entlassung aus der Haft in Großbritannien gab der Ex-Tennisstar Details zu seinem neuen Werbevertrag bekannt. Ein Unternehmen aus Stuttgart, dass sich mit dem Verkauf von Fenstern beschäftigt, präsentierte seinen neuen Unternehmensbotschafter und eine Reihe von ironisch-amüsanten Werbespots. In den Videoclips wirft Boris Becker – lustig oder nicht?! – Geld zum Fenster heraus, was im Vorfeld für viele Schlagzeilen sorgte. Gemeinsam mit Sportmoderator Gerhard Delling stand Boris Becker Rede und Antwort. Er sprach über Geld, seine Insolvenz und Gläubiger, aber auch über seinen neuen Werbecoup und wie er seine Zukunft gestalten will.

Boris erklärte: „Ich bin froh wieder in Frieden und Freiheit leben zu dürfen. Es ist jetzt knapp drei Monate her seitdem ich, ich sag es mal so schön, im Urlaub war, im längeren Urlaub war. Es ist mir eine große Ehre und Verantwortung in meinem neuen Leben in meiner neuen Freiheit…. Diesen wunderbaren und sehr ironischen und humorvollen Spot veröffentlichen zu dürfen.“

Über seine Finanzen sagte er: „Ich bin in Verhandlung mit meinem Insolvenzverwalter und hoffe da schnell eine gute eine faire, eine klare Lösung zu finden. Dazu muss ich Geld verdienen und deswegen freut es mich, dass ich hier auch in seinem Sinne was Gutes tun kann…. Der Insolvenzverwalter kennt die Sachlage, ich kenne die Sachlage und wie ich hier schon angedeutet habe, dass wir in guten Verhandlungen sind, dass wir meine Privatinsolvenz bald beenden können. Fragen Sie mich nicht ob das in Wochen oder Monaten ist. Jahre wird es nicht mehr dauern.“

Über sein neues Leben stellte Boris fest: „Ich habe viel zu tun. Meine ganzen anderen Partner die wollen mich sehen, die wollen mich besuchen, wir planen neue Projekte, neue Engagements. Ich bin beschäftigt und das ist glaube ich die beste Nachricht, dass ich weiter arbeiten darf und ich bin im berufsfähigen Alter und werde das noch ein paar Jahre so tun.“

Über seinen Umgang mit Geld: „Ich bin in die Jahre gekommen und ich habe einen sehr hohen Preis dafür gezahlt und glaube, dass ich etwas weiser, etwas intelligenter, auch ein ganz neues Umfeld mir geschaffen habe… Ich glaube und ich bin überzeugt, dass ich von meinen Fehlern gelernt habe.“

