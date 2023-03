Promis und VIPs im Internet

Kaum vorstellbar ist heute eine Welt, in der nicht in den Foren des Internets nach den aktuellen News der Promis und VIPs unserer Zeit gesucht werden kann. Fast wäre man geneigt zu sagen, dass nach diesen Menschen gegoogelt wird, was wohl eher zu den Fakten zu zählen wäre. Das Suchen nach diesen News nimmt einen erheblich großen Anteil bei den Suchergebnissen ein, sodass es für viele Seitenanbieter auch zu einem lukrativen Geschäftsmodell werden kann. Wichtig ist nämlich, dass im Ranking bei den Suchmaschinen immer ein vorderer Rank erzielt wird. Dann lässt sich mit den Klicks auf die News auch richtig gut Geld verdienen. Erscheint man defacto unter ferner Liefen, dann wird aus der Seite ein Ladenhüter, die nur Geld kosten wird.

Promis müssen wie die News-Verbreiter Präsenz zeigen

Wichtig ist aber, Präsenz zu zeigen und mit Suchergebnissen wie Promi-News lässt sich eine hohe Klickrate erzielen. Damit ist wiederum die Möglichkeit gegeben, am großen Werbe-Etat der Unternehmen teilzuhaben. Es liegt also darin, nicht nur als Promi und VIP relevant für die großen Medienhäuser zu sein, sondern auch als Nischenanbieter mit einer Webseite. Es geht aber darum, mit den News über die Promis und VIPs auch bei Google gefunden zu werden. Letztlich geht es dabei um mehr Sichtbarkeit, was zudem ein bestimmender Faktor für das Ranking bei der Eingabe zu bestimmten Suchbegriffen ist.

Wie wird mehr Sichtbarkeit bei den Suchergebnissen erzeugt

Es herrscht heute weitgehend Einigkeit darüber, dass mehr Sichtbarkeit in den Suchergebnissen von enormer Bedeutung in der Werbestrategie ist. Dieser Grundsatz gilt aber nicht nur für Betreiber von Promi-News Webseiten, sondern auch von E-Commerce Betreibern, die über Plattformen ihre Waren zum Verkauf anbieten. Heute ist eine Webseite durch einen Profi wie etwa die Suchhelden, ein absolutes Muss für jedes kommerziell betriebene Unternehmen. Die Welt wird immer digitaler und Konsumenten nutzen nun einmal das Internet als Eintrittstickets für einen Einkauf. Um die eigene Webseite für den Konsumenten sichtbarer zu machen und damit auch das Geschäft auszubauen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Unter anderem ist auf eine klare Struktur der Webseite bei der Google-Suche zu achten. Zudem sollte auf die Einholung von Online-Verzeichnissen geachtet werden und die Bilder optimiert werden. Wichtig ist auch eine regelmäßig stattfindende Kommunikation in den sozialen Medien, um die Sichtbarkeit zu erhöhen.