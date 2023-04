Musikautor*innenpreis – Oscar Preisträger Volker Bertelmann geehrt

Großes Treffen der Musik-Stars in Berlin. Der Musikautor*innenpreis (ja, das wird gegendert!) der GEMA. Mit dabei: Rea Garvey, Frida Gold, Desiree Nick, Bjarne Mädel, Alex Christensen, Chris Harms („Lord Of The Lost“), Oscar-Preisträger Volker Bertelmann oder Komponist und Produzenten-Legende Christian Bruhn.

Der frischgebackene Oscar-Gewinner Volker Bertelmann („Im Westen nichts Neues“) freute sich über den Musikautor*innenpreis. Er erklärte uns, wie sich sein Leben in den letzten Wochen verändert hat: „Ich versuche für mich so eine gewisse Normalität beizubehalten. Ich bin ja jemand der nicht nur Filmmusik macht, sondern ich mache Platten, ich mache Musik für Podcast, für Tanztheater, für Theaterstücke und ich würde schon sehr gern diese Mischung beibehalten. Man muss sich zwischendurch auch mal erden.“

Produzenten-Legende Christian Bruhn wurde für sein Lebenswerk geehrt. Er sagte uns, was er sich für die Zukunft wüscht: „Dass meine Augen nicht noch schlechter werden und dass ich gesund bleibe… Ich sterbe am Mischpult!“