Max Kruse – Setzt auf eMobility statt Klimakleber

Am Pariser Platz in Berlin wurde das als das schnellste „Fahrrad“ der Welt bekannte eROCKIT präsentiert. Bei dem Pressetermin zeigte sich ein neuer indischer Aktionär des Unternehmens. Die Firma Motovolt ist bei dem deutschen eMobility-Anbieter mit einem Millionen-Investment eingesteigen. Das eROCKIT ist ein außergewöhnliches Elektrofahrzeug, das das Beste von Ebike, Motorrad und Fahrrad vereint und sich durch die Human Hybrid Technologie von anderen Fahrzeugen unterscheidet.

Zur Feier des Tages zeigten sich zwei prominente Gäste. Youtuber und TV-Moderator Aaron Troschke („Hey Aaron“) sowie Fußballprofi Max Kruse (bekannt vom VfL Wolfsburg, Union Berlin oder Werder Bremen) unterstützen das Unternehmen bereits seit Jahren und haben selbst investiert. Der Ex-Nationalspieler erklärt, was das Bike so besonders macht: „Man fährt so einfach wie mit einem Fahrrad, aber dann bis du plötzlich 100 km/h schnell auf der Autobahn. Das ist natürlich ein ganz tolles Fahrgefühl.“ Und noch ein interessanter Aspekt kommt hinzu: Während Klimakleber derzeit allerorts den Verklehr lahmlegen, sorgt die Mobilität der Zukunft für weniger Staus, sauberere Luft und weniger Emissionen. Max Kruse meint: „Ich würde mich jetzt nicht als Klimakleber irgendwo auf die Strasse setzen. Aber natürlich ist die Umwelt etwas, dass uns alle interessieren sollte, weil wir alle auf diesem Planeten leben.“