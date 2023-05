Trauer um Schauspieler Helmut Berger

Trauer um eine Film-Legende! Der Schauspieler Helmut Berger ist im Alter von 78 Jahren verstorben.

Helmut Berger wurde am 29. Mai 1944 in Bad Ischl, Österreich, geboren. Seine schauspielerische Karriere begann in den 1960er Jahren und erreichte in den 1970er Jahren ihren Höhepunkt. Berger war für seine Rollen in zahlreichen italienischen und internationalen Produktionen bekannt. Er arbeitete mit renommierten Regisseuren wie Luchino Visconti, Werner Schroeter und Liliana Cavani zusammen.

Berger erlangte große Bekanntheit durch seine Darstellung des König Ludwig II. in Viscontis Meisterwerk „Ludwig“ (1972). Die Rolle brachte ihm internationale Anerkennung und etablierte ihn als einen der gefragtesten Schauspieler seiner Zeit. Sein Talent, komplexe Charaktere darzustellen und ihnen Tiefe zu verleihen, machte ihn zu einem Favoriten unter Kritikern und Zuschauern gleichermaßen.

Neben seinem Talent als Schauspieler hatte Berger auch mit persönlichen Höhen und Tiefen zu kämpfen. Er führte ein exzessives Leben, war in den letzten Jahren eher für Skandalauftritte in Fernsehsendungen berühmt als für neue Filmrollen. 2013 war er sogar im RTL Dschungelcamp. Dennoch: Mit seinem markanten Aussehen, seinem unverwechselbaren Talent und seiner beeindruckenden Präsenz auf der Leinwand hinterlässt Berger ein großes Vermächtnis.