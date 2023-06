Die letzte der „Jacob Sisters“ – Eva Jacob feiert 80. Geburtstag und 60. Bühnenjubiläum in Berlin

Zu einer Überraschungsparty, organisiert von Entertainer Julian F.M. Stoeckel, wurde im Westin Grand Hotel in Berlin geladen. Illustre Gäste wie Cindy Berger, Jay Khan, Ricky Shayne, Micaela Schäfer, Dolly Buster oder René Koch kamen zur großen Geburtstagsparty von Eva Jacob. Sie ist die jüngste noch lebende Sängerin der berühmten Schwestern. Johanna und Hannerlore sind bereits verstorben, Schwester Rosi wird in diesem Jahr 83. Bei einem bunten Bühnenprogramm gab Cindy Berger Hits zum Besten, Grußbotschaften von Angela Merkel und Olaf Scholz wurden verlesen und am Ende heizte die Jubilarin ihren Gästen selbst ein und performte u.a. den berühmten „Gartenzwerg Marsch“

Eva erklärte ganz gerührt: „Ich bin ja so sprachlos und sogar der Scholz hat gratuliert. Ich habe an nichts gedacht und ich war ja überrumpelt worden. Ich habe gar keine Ahnung gehabt was hier abgeht. Das war eine Überraschung und ich bin so gerührt gewesen. 10 Taschentücher, die waren alle weg. Freudentränen… Und an meine Schwestern gedacht, weil das ja auch eingeblendet wurden. Das Leben war aufregend schön und das möchte ich nicht missen… Das Schönste ist, dass ich 80 werden durfte und fit bin. Das ist wichtig, das ist sagenhaft.“

Ihr Fitnessrezept formuliert Eva so: „Das ist wahrscheinlich die Einstellung, dass man das Leben liebt, dass man humorvoll ist und bleibt und dass man immer optimistisch bleibt und dass man so ist wie man ist und fit bleibt.“

Was sich Eva für ihr neues Lebensjahr wünscht erklärt sie so: „Dass ich so bleibe, wie ich bin. Gesund, fit und humorvoll und mein Temperament nicht verliere. Und vor allen Dingen, dass ich mit meinen Kindern viele, viele Jahre verbringen kann und gesund bleibe. Gesundheit und meine Familie ist mir das Allerwichtigste.“

Cindy Berger über das Phänomen der Jacob Sisters: „Allein schon diese vier Mädels. Diese vier niedlichen süßen Mädels. Da kann man sehr viel machen und die haben auch wirklich hart gearbeitet und wenn man das kombiniert , die richtigen Titel sich vornimmt, dann kann es auch klappen und bei denen hat es geklappt.“

Dolly Buster über das Geburtstagskind: „Das ist der so ein süßes, positives Persönchen. Sie hat so eine tolle Energie in sich, die sie weiter verbreitet und ich wünsche mir, dass sie mindestens noch 80 Jahre bei uns bleibt… Die Jacob Sisters waren und sind Weltstars und da ist jeder deutsche Künstler wirklich zu beglückwünschen, wenn er das mal schafft. Es sind sehr, sehr wenige, die das geschafft haben.“

Micaela Schäfer erklärt über die Jacob Sisters: „Das ist einfach die erste Girlgroup der Welt und ich habe gerade die Aufnahmen gesehen von früher. Wow, mein Gott sahen die fesch aus, da können die No Angels nicht mithalten. Die waren schon heiß!“

Julian F.M. Stöckel erklärt: „Eva kommt aus einer Zeit, wo man noch sehr viel können musste um überhaupt in unser Geschäft zu kommen. Und ich finde wenn man 80 Jahre alt wird und 60 Jahre Bühnenjubiläum hat, dann ist das etwas Besonderes.“