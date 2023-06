„No Hard Feelings“ – Jennifer Lawrence spricht über ihr Mutter-Glück in Berlin!

Deutschlandpremiere von „No Hard Feelings“, dem neuen Kinofilm von Jennifer Lawrence („Die Tribute von Panem“) in Berlin. Der Hollywoodstar erschien mit Filmpartner und Newcomer Andrew Feldman und Regisseur Gene Stupnitsky am Zoo Palast und verzückte Fans und Fotografen. Im persönlichen Interview plauderte Jennifer mit privat. Im April 2022 brachte sie ihren Son Cy zur Welt. Was das Mama-Sein in ihrem Leben verändert hat? Jennifer: „Alles verändert sich, alles! Zum Besseren! Und ich bin mehr müde.“ Jennifer Lawrence ist derzeit auf großer Promo-Tour für „No Hard Feelings“. Sie spielt die Hauptrolle in der unverschämt witzigen und nicht ganz „jugendfreien“ Komödie, die sie auch produziert hat.