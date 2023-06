„Raffaello Summer Day 2023“ – Fürst Alberts schöne Tochter in Berlin!

Großer Star-Auflauf beim „Summer Day“ in Berlin! Mit dabei: Internationale VIPs wie Jazmin Grace Grimaldi, Jennie Garth, Kelly Rutherford, Elisabeth Röhm oder Sylvie Meis.

Jazmin Grace Grimaldi, die uneheliche Tochter von Fürst Albert von Monaco, zeigte sich verliebt posierend mit ihrem Freund Ian Mellencamp. Über ihre Liebe sagt sie: „Kommunikation, Vertrauen und Loyalität – das sind die drei Hauptsäulen unserer Beziehung.“ Über ihre Berühmte Grimaldi-Familie erklärt sie: „Ich bin sehr stolz auf meine Wurzeln und ich bin sehr stolz woher ich komme. es ist eine sehr besondere Familie… Ich habe eine gute Beziehung zu jedem in meiner Familie.“

Kelly Rutherford („Gossip Girl“) führte jahrelang einen Sorgerechtsstreit um ihre Kinder. Heute sagt sie: „Gott sei Dank geht es mir heute gut, dafür bin ich sehr dankbar. Vielen Müttern geht es so. Bei mir wurde es allerdings öffentlich.“

Jennie Garth („Beverly Hills 90210“) zeigte sich verliebt mit ihrem 9 Jahre jüngeren Ehemann Dave. Wie die 51-Jährige sich fit hält? Jennie: „Ich achte sehr darauf, dass ich jede Nacht genug schlafe. Dazu viele Vitamine. Und ich mache Sport, viele Übungen mit Gewichten drei bis viermal die Woche. Ich bin ein sehr aktiver Mensch und sitze nicht herum.“

Sylvie Meis erschein nach der Trennung von Ehemann Niclas Castello in einem aufregenden grünen Kleid und sagte uns: „Ich fühle mich sehr gesegnet. Ich bin glücklich in meinem Job, happy wo ich wohne, in Hamburg, glücklich, dass ich den besten Sohn der Welt habe, der jetzt endlich bei mir zu Hause ist für die nächsten Wochen und ich einfach das genießen kann…“

Ob sich Sylvie schon wieder nach einer neuen Liebe umschaut? Sylvie: „Ach nein! Um Gottes Willen. Ich doch nicht!“