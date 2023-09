15. Spielzeit im Schlosspark Theater – Dieter Hallervorden lüftet Fitness-Geheimnis!

Ins Berliner Schlosspark Theater hatte Intendant Dieter Hallervorden zu seiner beliebten Jahrespressekonferenz eingeladen. Mit dabei: Ein heißes Elvis-Double, eine schräge Opern-Diva und das Ensemble der kommenden Spielzeit, wie Boris Aljinovic, Peggy Lukac oder Bariton Thomas Quasthoff. Hallervorden posierte mit seinem Team vor dem Theater, was er trotz allen Krisen erfolgreich in die 15. Spielzeit führt.

Uns verriet er sein persönliches Fitness-Geheimnis: „Ich treibe seit Jahren jeden Tag vor dem Frühstück eine Stunde Sport… Einmal auf so einem „Trimm Dich“-Rad. Das kann man so einstellen, dass es leicht bergauf radelt, das eine halbe Stunde. Eine halbe Stunde Schwimmen. Dann hänge ich mich in ein Gerät, wo ich kopfüber hänge. Wenn Zeit bleibt, gehe ich auf einen Massagesessel. Altwerden hat damit zu tun, dass man sich möglichst viel bewegt um nicht alt zu werden. Ich glaube ich bin noch ganz gut in Form.“

Übrigens: Wenn Dieter Hallervorden (88) selbst auf der Bühne steht, ist jeder Auftritt etwas Besonderes. Üben und Lampenfieber gehört für ihn dazu. Er erzählte: „Ich lerne unheimlich schnell Texte, weil ich lange Übung dabei habe. Ich habe da überhaupt keine Schwierigkeit mit… Ich bereite mich auf eine Vorstellung immer so vor, dass ich mich vorher ein bisschen mich aufs Öhrchen lege. Dann dusche ich eiskalt von oben bis unten, weil ich finde, die Leute haben Anspruch darauf, dass man sein Bestes gibt und das kann ich nur, wenn ich im Kopf richtig wach bin.“ Mehr über das Schlosspark Theater Berlin und den Spielplan gibt’s hier!