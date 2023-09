Thekla Carola Wied – Mit Familie zum Preis fürs Lebenswerk

Im Kreise Ihrer Familie ließ sich Thekla Carola Wied beim Deutschen Schauspielpreis 2023 in Berlin ausgiebig feiern. Die 79-Jährige erhielt den Preis für ihr Lebenswerk. Mit dabei: eine ihrer Schwestern, ihr Ehemann Hannes Rieckhoff und dessen Tochter und Sohn. Thekla Carola Wied verriet im Interview, was ihr der Ehrenpreis bedeutet, sprach mit uns über ihren Beruf und natürlich über die Kult-Serie „Ich heirate eine Familie“.

DEUTSCHER SCHAUSPIELPREIS 2023 – Die Preisträger im Überblick:

Dramatische Hauptrolle: Liv Lisa Fries in „Babylon Berlin“ 4. Staffel

Dramatische Hauptrolle: Gerhard Liebmann in „Eismayer“

Dramatische Nebenrolle: Marie-Lou Sellem in „Knochen und Namen“

Komödiantische Rolle: Ulrike Kriener in „Einfach mal was Schönes“

Episodische Rolle: Ursula Werner in „Doktor Ballouz – Leere Seiten“

Duo: Jella Haase & Dimitrij Schaad in „Kleo“

Starker Auftritt: Franziska Wulf in „Sonne und Beton“

Nachwuchspreis: Devrim Lingnau in „Die Kaiserin“

Synchronpreis „Die Stimme“: Maresa Sedlmeir

Fairnesspreis von BFFS und ver.di FilmUnion: Shole Pakravan

Therese-Giehse-Preis: Annemarie Brüntjen in „Der gute Mensch von Sezuan“ am Nationaltheater Mannheim und Amelle Schwerk in „Peer Gynt“ am Staatstheater Hannover

Ensemblepreis: das Ensemble von „Sonne und Beton“ mit den Casterinnen Ulrike Müller, Jacqueline Rietz, Kathleen Wnendt und Ada Görkem

Ehrenpreis Lebenswerk: Thekla Carola Wied

Ehrenpreis Inspiration: Gesine Cukrowski und Silke Burmester für die Initiative „Let ́s Change The Picture“