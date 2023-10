Opus Klassik – David Garrett zeigt 10 Mio.-Dollar-Geige

Im Konzerthaus am Gendarmenmarkt in Berlin wurde der wichtigste Preis für klassische Musik in Deutschland verliehen. Unter den vielen Preisträgern und Gästen wie Anne-Sophie Mutter oder Desiree Nosbusch war auch Star-Geiger David Garrett. Er sprach mit uns über sein bewegtes Jahr 2023, sein Leben auf Tour (er spielt etwa 90 Konzerte) und seine Träume…

Der Musiker erhielt den Opus Klassik für sein Klassik Album „Iconic“. Obendrauf gab es unter großem Jubel noch eine Goldene CD. David erklärte: „Das ist was ganz Besonderes. Ich habe ja schon in der Vergangenheit den ein oder anderen Award als Bestseller in der Klassik bekommen. Das ist für mich immer eine große Ehre, weil der Preis natürlich vom Publikum auch gestellt wird…“

David posierte auf dem Teppich mit einer teuren Violine. Vorsichtig nahm er die Geige aus dem Kasten und verstaute sie nach dem Blitzlichtgewitter wieder. Es ist nicht die Geige, die er sich im vergangenen Jahr für 3,5 Mio. Dollar gekauft hatte. Er erklärte uns, dieses Instrument ist noch teurer. David: „Das ist eine andere Geige, ist aber auch ein wunderbares Exemplar und zwar eine Guarneri del Gesu, die Balic von 1734, die ist mir großzügigerweise als Leihgabe für unbegrenzte Zeit zur Verfügung gestellt worden. Die ist gerade in New York für 10 Millionen Dollar verkauft worden.“

A propos New York. Seine Nachbarin dort ist zufälliger Weise Heidi Klum. Über sie sagt David: „Ich glaube die ist genauso wenig in der Wohnung wie ich! Zweimal getroffen und sie ist eine sehr, sehr liebenswürdige Person. Ich kann nichts anderes über Sie sagen. Sehr, sehr nett.“

Geigenmusik müssen Davids Nachbarn lieben. Denn immernoch muss er viele Stunden täglich üben. Garrett erklärt: „Es ist ja nicht so, dass du das Instrument irgendwann mal ohne Üben beherrschst. Ich glaube jeder Musiker, der hier heute spielt und zu Gast ist, kann dir das bestätigen, das Qualität nur durch Konsequenz, Disziplin, Hingabe langfristig auch bei dir bleibt. In den Fingern, im Kopf und auch ein Stück weit im Herz!“

Über sein Leben sagt David: „Ich lebe meinen Traum. Ich habe so viele Wünsche aus der Vergangenheit schon in die Tat umgesetzt, dass mir eigentlich gar nicht mehr viel bleibt, außer das Leben zu genießen, ambitioniert zu bleiben, an mir selber zu arbeiten, immer wieder fleißig zu sein, kreativ zu sein. Neue Projekte mir auszusuchen, die spannend sind für mich, aber auch fürs Publikum.“