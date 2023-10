Prominente gegen Krebs – „Yes Award“ für Anastacia und Timo Baumgartl

Krebs darf kein Tabu sein! Das war das Motto der „Yes Con“, Deutschlands größter Krebs-Convention in Berlin. Patienten, Angehörige, Selbsthilfegruppen, Wissenschaftler, Ärzte und prominente Gäste kamen zusammen. Mit dabei Stars wie Entertainer Joko Winterscheidt, Schauspielerin Tina Ruland (kam mit ihrem Sohn), Daniel und Patrice Aminati und Manuela Schwesig. Höhepunkt war die Verleihung der „Yes Awards“ an Popstar Anastacia und Fußballprofi Timo Baumgartl.

Manuela Schwesig (Ministerpräsidentin Mecklenburg-Vorpommern) und Weltstar Anastacia begrüßten sich sehr vertraut. Beide verbindet eine Krebserkrankung. Manuela Schwesig erklärt und im Interview: „Dieses an Krebs erkrankt sein verbindet einen auf eine andere Art und Weise, da spielt die Prominenz überhaupt keine Rolle, sondern das, was jeder erlebt hat. Dieser Kampf und jetzt der gemeinsame Wunsch, diese Erfahrung zu nutzen und andere zu unterstützen.“

Schwesig verlieh den „Yes Award“ in Form des „Ring Of Courage“ an Anastacia für ihren couragierten und öffentlichen Umgang mit ihrer Krankheit. Anastacia: „Wir sprechen alle die gleiche Sprache, spirituell und emotional. Für mich ist es eine sehr große Ehre. Ich möchte mich einfach einbringen und versuchen Menschen zu helfen und sie zu inspirieren. Es ist eine schwere Krankheit und Krebs ist ein Wort das sehr viel Angst macht.“

Krebs prägte auch das Leben von Moderator Joko Winterscheidt. Als 6-Jähriger verlor er seine Mutter. Im Interview sagt er uns: „Ich habe meine Mutter an Krebs verloren und ich habe ein oder zwei Freunde verloren, das ist eine Geschichte die leider Gottes viele haben… Ich bin Vorsorgekönig. Ich mache sämtliche Vorsorgen. Ich habe einen sehr tollen Arzt, der mich auch immer wieder daran erinnert, jetzt ist das dran… Und dann lasse ich wenig Zeit vergehen. Wegen der familiären Vorbelastung bin ich der erste, der dahin geht.“

Joko überreichte dann den „Yes Award“ an Fußballstar Timo Baumgartl und seinen ehemaligen Verein Union Berlin. Baumgartl war 2022 an Hodenkrebs erkrankt. Er kämpfte sich zurück auf den Fußballplatz. Baumgartl im Interview: „Ich habe immer versucht mein Lächeln nicht zu verlieren. Ich bin ein Mensch der gerne mit einem Lachen durchs Leben geht und das war sehr, sehr wichtig für mich von der Familie und von meiner Freundin zu spüren und zu sehen dass da immer Menschen da sind für die es sich auch lohnt zu kämpfen… Ich war tatsächlich gerade in Berlin zur Nachsorge, da ist alles gut. Man hat ein Leben nach der Erkrankung, ich habe die Dreimonatsabschnitte, wo immer gecheckt wird und dann geht man glücklich raus wenn alles gut ist.“

Mittlerweile kickt Baumgartl wieder in der Bundesliga für Schalke. Wie sich sein Leben verändert hat? Baumgartl: „Ich habe Yoga für mich entdeckt, Meditieren. Bei dem ganzen Stress, den wir im heutigen Leben haben. Und dann versucht man Zeit zu genießen, das ist auch sehr wichtig.“