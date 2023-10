Christoph Daum wird 70 – „Der Krebs ist zurückgegangen“

Er ist der Kult-Trainer Deutschlands! Christoph Daum begeht seinen 70. Geburtstag (24.10.2023). Noch letzte Woche trafen wir Daum bei der „Diabetes Gala“ in Berlin. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Angelica strahlte der Fußballtrainer für die Kameras. Er setzt sich für andere ein, denn 11 Millionen Menschen haben in Deutschland Diabetes.

Aber wie geht es ihm selbst? Vor genau einem Jahr machte er seine schwere Krebserkrankung öffentlich. Er sieht gut aus. Sein Haar ist wieder voller und sein Lebenswille riesig. Daum erzählt uns: „Die ganzen Chemotherapien und sonstigen Therapien springen bei mir gut an. Der Krebs ist zurückgegangen und wir sind zuversichtlich. Und wir sind zuversichtlich, dass mit zunehmendem Kenntnisgewinn in der Krebsforschung, immer spezifischer, diese individuellen Arten des Krebs in den Griff zu bekommen sind.“

Über den schönsten Moment seines Lebens sagt er: „Der größte und schönste im Moment war die Geburt jedes meiner Kinder. Dabei zu sein, du stehst am Bett und da kommt so ein kleiner Wurm heraus, der Teil von dir ist. Da gehst du in die Knie, da wirst du so klein und dankbar.“

Er plaudert über sein Leben…Was er aus seinem Drogen-Skandal lernte: „Dass du dir deine Verantwortlichkeit bewusst machst und nicht mehr mit Ausreden arbeitest, dass du daraus lernst…Dass man einen Fehler macht ist menschlich der Mensch ist ein Fehler anfälliges Wesen aber du sollst daraus lernen und diesen Fehler nicht wiederholen.“

Christoph Daum über seine Frau: „Sie ist mittlerweile halbe Medizinerin geworden durch diese ganzen Gespräche und Informationen. Mittlerweile spritzt sie mich zu Hause schon, dass ich nicht mehr in die Onkologie muss. Wir haben gemeinsam gelernt mit so einer Situation angemessen umzugehen und sie ist mir eine unglaubliche Hilfe und Unterstützung.“

Sein Wunsch zu seinem 70. Geburtstag erklärt er so: „Mein größter Wunsch ist, dass ich den 80. Geburtstag, dies ist ja mein 70., im vollständigen Kreis meiner Familie und Freunde feiern könnte.“