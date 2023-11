Goldenes Lenkrad 2023 – Promis über Klimakleber!

Große Prominenz bei der Verleihung des Goldenen Lenkrades in Berlin. Wolfgang Porsche strahlte als Ehrenpreisträger auf dem roten Teppich und auch Verkehrsminister Volker Wissing lächelte in die Kameras. Stars wie Barbara Schöneberger, David Schumacher, Hans-Joachim Stuck, Isolde Holderied (mehrfache Rallye Weltmeisterin), Betty Taube oder Lina van de Mars oder David Schumacher (Sohn von Ralf und Cora Schumacher / DTM Rennfahrer) waren im Axel-Springer-Haus zugegen.

Was beschäftigt die Autofahrer heutzutage? Sicherlich die neuen Technologien. Elektroauto oder Verbrenner? Und die Proteste auf den Straßen.

Was Barbara Schöneberger über Klima-Kleber denkt, formulierte sie so: „Ich bin dafür alles, was momentan in unserer Macht steht, dafür zu tun, dass wir den Klimawandel in irgendeiner Form verlangsamen, aufhalten, dass wir sinnvolle Dinge ergreifen, um hier durchzustarten. Ich glaube, dass die letzte Generation nicht die richtigen Mittel ergreift momentan um die Umwelt zu verbessern und um die Bevölkerung mit ins Boot zu kriegen.“

Hans-Joachim Stuck ist da drastischer. Er sagt uns: „Ich hoffe es setzt sich bei mir keiner vors Auto, dem poliere ich die Fresse, weil das nicht geht. Man kann gerne einen Protest machen. Vernünftig, aber nicht hier auf eine Straße kleben, bei mir in Tirol am Brenner. Das ist einfach Blödsinn.“

Lina van de Mars: „Ich habe leider schon einen ganzen Job verloren wegen der Klima-Kleber. Ich bin überhaupt kein Fan davon. Ich finde man darf seine Meinung äußern. Man darf laut sein, aber nicht auf Kosten anderer Leute.“