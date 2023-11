Berliner „Palazzo“-Premiere – Mit Simone Thomalla, Dieter Hallervorden und Christoph Daum

Großer Star-Auflauf bei der Premiere der Dinnershow Palazzo in Berlin. Im Blitzlichtgewitter zeigten sich VIPs wie Dieter Hallervorden mit Ehefrau Christiane, Claus Theo Gärtner („Matula“) mit Ehefrau Sarah, Tina Ruland, Mariella Ahrens, Jo Groebel, Klaus Wowereit, Kalle Schwensen, Dagmar Frederic oder Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner.

Ganz besonders war der Auftritt von Christoph Daum und seiner Frau Angelica. Seit einem Jahr kämpft er gegen den Krebs. Gerade wurde er 70 Jahre alt. Applaus für ihn im Saal. Er sieht gut aus. Aber wie geht es ihm? Daum: „Ich muss die blödsinnige Antwort geben, den Umständen entsprechend. Das heißt die Therapien, die Chemo, schlagen ganz gut an. Wir kriegen diesen Krebs so halbwegs in einen chronischen Zustand überführt und sind zuversichtlich, dass wir diese Krebskrankheit halbwegs in den Griff kriegen. Aber das weißt du nie. Das ist wie Fahren wie auf Sicht und du weißt nicht, wann sich das nächste Hindernis in den Weg stellt. Aber ich bin zuversichtlich optimistisch und kann allen nur, die auch mit Krebs zu tun haben, zurufen, ihr müsst kämpfen! Das ist das Wichtigste. Nie aufgeben. Immer wieder bereit sein zu kämpfen! Denn Gesundheit muss man sich wieder erkämpfen.“

Aktiv sein oder sogar wieder als Trainer arbeiten würde ihn schon reizen. Daum erklärt: „Also im Augenblick geht bei mir die Gesundheit vor und ich möchte wo Daum draufsteht, dass auch Daum drin ist. Ich habe so viele Untersuchungstermine, dass ich jetzt nicht 100% einem Verein in eine hauptverantwortlichen Position zur Verfügung stehen könnte. Aber so ein bisschen beratend bin ich für einige im Fußball schon noch tätig.“

Nächstes Ziel für Daum: „Im vollständigen Kreise der Familie wieder das nächste Weihnachtsfest zu feiern. Was gibt es eigentlich Schöneres und Größeres? Da brauchst du kein Geschenk. Da ist das größte Geschenk, die Gesundheit.“

Hingucker des Abends: Simone Thomalla. Die Schauspielerin zeigte sich mit einem guten Freund, Marketing-Unternehmer Jan Christoph Wagner. Wie kann man das Herz der Schauspielerin erobern? Thomalla: „Ganz schwer. Ich sage mal so, ich glaube sehr viel Humor und ein großes Herz. Dann hat man ganz gute Chancen.“

Auf die Frage, ob ihr Herz derzeit vergeben ist, sagt uns Simone: „Ich bin mit mir derzeit mal glücklich und ich finde, dass man das als Frau in meinem Alter, die das ganze Leben in Beziehungen war, dass man das durchaus mal genießen kann und auch lernen kann, dass sich das gut anfühlt. Weil ich glaube, das ist dann einfacher wieder ein Stück von seinem Herz abzugeben… Ich fühle mich gerade sehr, sehr wohl.“

Dieter Hallervorden erzählt uns: „Ich koche überhaupt nicht gerne. Außer, was ich sehr gut kann, ist weichgekochtes Ei und Tee. Meine Frau schicke ich nicht in die Küche, weil ich sie in der Zeit zwei Stunden vermissen müsste. Dafür führe ich sie lieber aus zum Essen.“ Dafür gab’s bei Palazzo reichlich gedeckte Tische und ein furioses Showprogramm…