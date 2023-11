Heino trauert um Ehefrau Hannelore!

Laut „Bild“ trauert Sänger Heino um seine Ehefrau Hannelore. Demnach sei die 82-Jährige vor wenigen Tagen in Kitzbühel verstorben. Heino und seine Frau waren 44 Jahre verheiratet und seit Jahrzenten unzertrennlich.

Über seine Beziehung zu seiner Hannelore erzählte uns Heino einmal im Interview, wie die große Liebe begann: „Wenn es passt, dann passt es. Die Hannelore ist ja nicht meine erste Frau. Hannelore ist ja auch meine dritte Frau. Wir haben uns kennengelernt in Kitzbühel bei der Miss Austria Wahl 1972, dann haben wir uns vier Jahre aus den Augen verloren. Dann waren wir 1977 bei einer Fernsehsendung in Deutschland zusammen… Und von da an sind wir zusammengeblieben. Wir waren zwar beide noch verheiratet… Und dann haben wir uns kennengelernt, dann haben wir uns scheiden lassen und haben geheiratet.“

Der Volkmusikstar, seine Freunde und Fans sind in großer Trauer.