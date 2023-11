Kindernothilfe Gala – Natalia Wörner zeigt Sohn Jacob!

Gala zum Medienpreis der Kindernozthoilfe in Berlin! Schauspielerin Sina Tkotsch, die Jungs von Culcha Candela, Moderatorin Sabine Heinrich oder Nachrichten-Ikone Claus Kleber strahlten für den guten Zweck in die Kameras. In einem seidig schimmernden bronzefarbenen Kleid erschein Natalia Wörner. An der Seite der Schauspielerin („Die Diplomatin“) ein junger Mann. Ihr Sohn Jacob. Der 17-Jährige umarmte seine Mutter und legte ihr liebevoll den Arm um die Schultern.

Im Interview erklärte uns Natalia Wörner, wie sie die letzten Wochen und Monate verbracht hat. Wörner: „Ich komme gerade aus Hamburg vom Drehen ganz frisch und war bis letzte Woche auf Mallorca zum Drehen ich habe gerade zwei Filme nacheinander in der Mache.“

Bereits seit vielen Jahren engagiert sich Natalia Wörner für Kinder und bekam 2016 als Botschafterin der Kindernothilfe sogar das Bundesverdienstkreuz. Sie sagt: „Es ist in diesen Zeiten sehr deutlich, dass Kinder und Frauen gerade in einer Krise am meisten getroffen werden. Für mich ist es ein Teil meiner gefühlten Notwendigkeit mich für die Kindernothilfe einzusetzen… Mir geht es wie allen anderen Menschen auch dass man morgens manchmal aufwacht und gar nicht weiß wo man sich da seelisch hin sortieren soll.“

Natalia hat ein gutes Verhältnis zu ihrem Sohn Jacob Seeliger, der auch ihr Engagement unterstützt. Wörner: „Er war schon mit mir in Afrika für die Kindernothilfe, das ist ein paar Jahre her, da war er zwölf. Er kennt es seitdem er auf der Welt ist.“