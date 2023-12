Oliver Kahn mit Ehefrau Svenja – Erster Gala-Auftritt nach Bayern-Aus!

Zum ersten Mal seit seinem Abgang beim FC Bayern München erschien Oliver Kahn mit Ehefrau Svenja zu einem glamourösen Auftritt in Berlin. Bei der Charity-Gala „Wirtschaft kann Kinder“ zeigte sich der ehemalige Tor-Titan im Anzug und mit Turnschuhen. Neben anderen Prominenten wie Gastgeber und Immobilienmogul Christoph Gröner, Ronald Profalla (erschien mit Frau und kleinem Sohn), TV-Lady Carola Ferstl, Ex Deutsche Bahn Chef Rüdiger Grube oder Politiker Günther Oettinger zählte das Ehepaar Kahn zu den Ehrengästen des Abends. Olivers Ehefrau Svenja erschien elegant in Schwarz. Arm in Arm posierten die Kahns für die Kameras. Auf Interviews hatte der Fußballstar aber gar keine Lust.

Der „Wirschaft kann Kinder e.V.“ freute sich am Ende über eine großartige Spendensumme von 411.000 Euro für den guten Zweck. Im persönlichen Interview sprachen Christoph Gröner und Rüdiger Grube mit uns über ihr Engagement für Kinder, aber auch Privates…