Jenny Elvers feiert Red-Carpet-Comeback bei „Movie Meets Media“ in Hamburg

Zur 70. „Movie Meets Media“-Party hatte man in das legendäre Hotel Atlantic nach Hamburg eingeladen. Seit 24 Jahren lädt Partyveranstalter Sören Bauer zu seinen Events der Film- und Medienschaffenden ein. Diesmal mit dabei: Männer-Model-Legende Marcus Schenkenberg, Dieter Hallervorden mit Ehefrau Christiane, Jenny Elvers mit Sohn Paul, Prinz Frederic von Anhalt, Marc Terenzi und Freundin Verena Kerth, TV-Urgestein Jean Pütz oder Schauspieler Helmut Zierl.

Für Jenny Elvers war es der erste Auftritt nach einem schlimmen Alkohol-Rückfall vor gut einem Monat. Sie strahlte in einem sexy Outfit an der Seite ihres Sohnes Paul. Über ihr persönliches Erfolgsrezept, so lange im Showbusiness zu bestehen, sagt sie uns: „Ich bin bei mir, mit allen Fehlern und Schwächen, die ich habe. Mit allen Ecken und Kanten. Ich war noch nie in meinem ganzen Leben perfekt. Ich habe das oftmals angestrebt, ist aber noch niemals gewesen. Anscheinend irgendwann kommt man an den Punkt, wo man sagt, vielleicht nimmst du das und kehrst es um und zelebrierst es und nimmst es an. Damit lebt es sich ganz gut.“

Marc Terenzi und Freundin Verena Kerth hatten kürzlich mit einer „Fake“-Hochzeit in Las Vegas für Schlagzeilen gesorgt. Verena erklärt: „In Vegas ist ja alle Show. Das weiss ja jedes Kind. Wir haben es nicht geschafft die grosse Hochzeit in diesem Jahr zu koordinieren zu verwirklichen. Das war alles ein bisschen kompliziert und viel bei uns. Von dem her war es eine Sache zwischen uns und die war wunderschön.“