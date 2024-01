Dschungelcamp-Party – Diese Stars waren mit dabei!

Buntes, schrilles Treiben auf dem roten Teppich! Zur Dschungelcamp-Party inklusive Public Viewing hatte Entertainer Julian F.M. Stöckel ins Hotel Schweizer Hof nach Berlin eingeladen. Pünktlich zum Start der beliegten RTL TV-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ trafen sich alte und bekannte Gesichter. Mit dabei: Claudia Effenberg, Ruth Moschner, Eva Jacob („Jacob Sisters“), Dolly Buster, Jörg Knör, Jörg Draeger („Geh aufs Ganze“), Peter Bond („Glücksrad“) oder Kader Loth. Claudia Obert küsste mit Freund Max (36 Jahre jünger), Jasmin Herren mit ihrem Freund Philipp Bender (21 Jahre jünger) und Micaela Schäfer kam bauchfrei mit Sixpack…

Micaela Schäfer posierte mit Blätterranken bekleidet für die Kameras, zeigte ihre Bauchmuskeln, erklärte uns aber: „Das Sixpack ist operiert, dafür habe ich gar nicht trainiert. Aber ich treibe trotzdem Sport, zweimal die Woche eine Stunde. Aber ich bin ehrlich, das Sixpack ist nicht echt, da habe ich nachgeholfen.“

Im November beging Micaela ihren 40. Geburtstag. Weitere Eingriffe möchte sie in Zukunft noch machen lassen, aber sie ist auch nachdenklich. Micaela: „Ich habe überlegt, dass ich meine Gesichtspartie noch ein bisschen verbessern lasse, ein bisschen slawischer, die Wangenpartie. Aber sonst bin ich eigentlich zufrieden, ich habe auch keinen Bock mehr auf OPs, nicht mehr mit Vollnarkose. Ich habe so einen Respekt. Mittlerweile man liest ja immer mehr, dass auch was schief geht, dass sogar Leute sterben.“

Gastgeber Julian F.M. Stöckel zeigte sich total in seinem Element. Seit 20 Jahren gibt es bereits das „RTL Dschungelcamp“ und er war vor 10 Jahren dort. Ein „Booster“ für seine Show-Karriere…