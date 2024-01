Claudia Effenberg -„Ich wäre fast gestorben!“

Am Wochenende strahlte Claudia Effenberg im Blitzlichtgewitter bei der Dschungelcamp-Party von Julian F.M. Stöckel in Berlin. Sie hat gerade 12 Kilo abgenommen. Was kaum jemand ahnte: Noch vor wenigen Tagen kämpfte sie um ihr Leben. Im persönlichen Interview erklärte sie uns: „Es war wirklich krass. Ich hatte eine Lungenembolie vor Weihnachten, da wäre ich fast gestorben…“

Es fing mit Atembeschwerden an, im Krankenhaus wurde es dann schnell ernst. Claudia: „Ich hörte dann die Schwestern draußen reden. Das war viertel vor 11 Uhr nachts. ‚Bitte schieben Sie die Patientin jetzt direkt unten in den OP, weil die schwebt in Lebensgefahr‘. Und ich hatte ja nichts. Mir ging es nicht schlecht, außer dass ich so ein bisschen Atemnot hatte. Das werde ich in meinem ganzen Leben nicht vergessen!…Wenn du überlegst, dass du eine Woche vor Weihnachten auf der Intensivstation lagst, da weiß man wieder was wichtig im Leben ist, Gesundheit! Das ist eigentlich das, was ich mir für die nächsten 20 oder 30 Jahre wünsche. 100 Jahre werden und gesund bleiben.“

Nun schaut Claudia positiv in die Zukunft und erklärte uns: „Ich werde ja nächstes Jahr 60 und habe kein Botox und keine Hyaluron. Würde ich jetzt gern mit anfangen, aber es funktioniert auch so.“

Über ihr Eheglück mit Stefan Effenberg sagte und die Designerin: „Wenn man den Mann so sein lässt wie er ist und die Frau so sein lässt wie sie ist, dann ist man schon mal ganz weit vorne. Nichts verändern und auch die Macken und Ecken und Kanten… Und nicht nur immer schön, schön, schön… Diese Talfahrten, Up and Downs, die man hat, durchziehen, bleiben und kämpfen.“