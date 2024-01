Frank Farian ist tot – Das sagte er über sein Erfolgsrezept!

Trauer um eine Musiklegende. Laut Medienberichten ist Frank Farian im Alter von 82 Jahren in Miami verstorben. Als Franz Reuther wurde er 1941 in Kirn/Rheinland Pfalz geboren. Als Musikproduzent, Komponist und Sänger prägte er die internationale Poplandschaft und erlangte weltweite Anerkennung.

Ein riesiger Erfolg waren zweifellos seine Arbeiten mit der Formation Boney M., die mit Hits wie „Daddy Cool“, „Rivers of Babylon“ und „Ma Baker“ zu einer der erfolgreichsten Disco-Bands wurden. Noch größer war der Erfolg um „Milli Vanilli“ Ende der 80er und Anfang der 90er Jahre. Mit dem Pop-Duo erlebte Farian sowohl immensen Ruhm als auch den Sturz durch den Skandal. Hits wie „Girl You Know It’s True“ bescherten zwar viele Millionen verkaufte Tonträger und einen Grammy, doch die Enthüllung, dass die Frontmänner Rob Pilatus und Fab Morvan nicht die Hauptstimmen auf den Aufnahmen waren, hinterließ einen bleibenden Schatten. Der wohl größte Skandal der Musikgeschichte kam vor wenigen Wochen ins Kino. Matthias Schweighöfer verkörpert darin Frank Farian.

Auf die Frage, ob er ein Erfolgsrezept habe sagte uns Frank Farian einmal: „Nein, das gibt es nicht! Man macht seine Arbeit. Ich mache viel Musik aus dem Bauch raus. Ich mache Musik für mich persönlich und wenn es dann den anderen Leuten gefällt, dann freue ich mich drüber!“