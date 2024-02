Askania Award – Ulrich Tukur und Anna Maria Mühe als beste Schauspieler geehrt

Hochkarätige Preisverleihung im Hilton Hotel Berlin. Wie jedes Jahr kurz zum Beginn der Berlinale werden beim Askania Award besondere Menschen geehrt. Anna Maria Mühe und Ulrich Tukur wurden als beste Schauspieler ausgezeichnet. Schauspielerin Brigitte Grothum bekam den Award für ihr Lebenswerk. Box-Legende Ulli Wegner erhielt den Sonderpreis in der Kategorie Sport und als Shooting Star wurde Schauspieler Alessandro Schuster geehrt.

Der Askania Award wurde von der gleichnamigen Berliner Uhrenmanufaktur ins Leben gerufen und ehrt die Preisträger mit einer edlen Uhr. Grund genug, mit den Stars über die schönste Zeit ihres Lebens zu plaudern. Ulrich Tukur (dem Eva Mattes den Preis überreichte) erzählt: „Die schönste Zeit in meinem Leben, das war ganz am Anfang. Das war, als ich das Elternhaus verließ in den 70er Jahren, zum Studieren nach Tübingen gegangen bin und zum ersten Mal weg war von zu Hause und Freundschaften geschlossen habe. In den späten 70er Jahren hatte man endlos viel Zeit. Man konnte ja lange studieren. Man hatte eine riesige Freiheit. Man hatte keine sozialen Netzwerke. Es gab kein mobiles Telefon, nichts…. Und dann die ersten Theaterengagements… Das war keine Arbeit. Das war das pure Vergnügen!“

Anna Maria Mühe sagt: „Irgendwie habe ich das Glück, dass ich immer wieder schöne Zeiten haben darf und auch in den weniger schönen Zeiten, gute Dinge und positive Dinge sehen kann.“

Brigitte Grothum beschreibt die schönsten Zeiten ihres Lebens so: „Vielleicht die Zeit wo ich meine Kinder bekommen habe… Weil es etwas war was jenseits von Film, Fernsehen, Theater… Gesunde Kinder auf die Welt zu bringen, das fand ich das Erhabenste, Tollste in meinem Leben.“ Die 88-Jährige, die noch voll im Leben steht, erklärt auch, was sie fit hält: „Ich lebe relativ gesund. Ich habe immer noch Freude an meinem Beruf und ich glaube, der Beruf ist ein Jungenbrunnen!“

Boxlegende Ulli Wegner freut sich nach seiner schweren Krankheitsphase wieder auf den Beinen zu stehen. Wegner: „Im Allgemeinen geht’s mir blendend, da kann ich jetzt nicht klagen. Ich bin auch nicht ein Mensch, der immer jammert. Das war schon immer so zu meiner aktiven Zeit als Trainer oder als ich noch Boxer war. Aber es war schon in den letzten zwei Jahren sehr schwer für mich.“ Ulli Wegner bekam den Preis von seinem Schützling, dem mehrfachen Boxweltmeister Sven Ottke. Wegner konnte seine Tränen dabei nicht verbergen. Ottke: „Ich habe mit keinem Menschen mehr Zeit verbracht als mit Ulli Wegner auf dieser Welt.“