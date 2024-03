Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner – Erster Liebes-Auftritt mit seiner Senatorin – Das Paar über Taktgefühl und Patchwork

Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner und die Senatorin Katharina Günther-Wünsch (beide CDU) zeigen ihre Beziehung nach 50 Tagen offiziell. Beide hatten ihren ersten offiziellen Auftritt als Paar beim Ball der Wirtschaft im Hotel InterContinental. Zum 72. Mal hatte der Verein Berliner Kaufleute und Industrieller (VBKI) eingeladen, mit über 2200 Gästen zu feiern, darunter Mitglieder des Senats und Top-Manager. Die ehemalige Bürgermeisterin von Berlin, Franziska Giffey, eröffnete den Tanz beim Ball der Wirtschaft. Erst gegen 22 Uhr erschien Kai Wegner mit seiner Liebsten. Hand in Hand schlenderte das Paar ins Hotel. Er trug Smoking, sie eine schwarze Robe uter der ein paar Tattoos hervorblitzten. Der Fotografen-Rummel um das Liebespaar war groß.

Wir haben bei Kai Wegner nachgefragt: Was braucht es um miteinander ein gutes Taktgefühl zu haben? „Erst einmal ein Grundverständnis und ich glaube die Freude sich zu bewegen, zu tanzen, die richtige Musik.“

Nun ist ihre Liebe also offiziell zu sehen. Beide haben jeweils Kinder aus verschiedenen Beziehungen. Kai Wegner erklärt, wie die Patchworkfamilie funktioniert: „Es klappt ganz gut. Man muss einen guten Willen haben, man muss eine gute Koordinierung haben und dann kriegt man das ganz gut hin. Das ist teilweise herausfordernd, gerade in so einem Amt mit sehr, sehr vielen Terminen, die man hat. Aber das muss man hinkriegen und wenn man das will, schafft man das auch.“

Tanzend sahen wir das Paar bis zum Fotostop um 23 Uhr an diesem Abend übrigens nicht. Statt zu tanzen nutzte Kai Wegner den Abend eher für Umarmungen und Selfies mit Gästen, Händeschütteln und der ein oder andere Plausch.

Hier gibt’s das Video dazu!