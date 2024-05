Philipp Lahm mit EM-Pokal in Berlin – „Mehr Zusammenhalt, Solidarität und ein größeres Wir-Gefühl“

Im Säulensaal des Roten Rathauses in Berlin präsentierte Fußballweltmeister Philipp Lahm, Turnierdirektor der EURO 2024, gemeinsam mit Kevin Prince Boateng und Berlins Regierendem Bürgermeister den berühmten „Coupe Henri Delaunay“ der Fußball-Europameisterschaft im Rahmen der „UEFA Trophy Tour“. Mit dem silbern glänzenden EM Pokal hat man in den nächsten Wochen einiges vor. Philipp Lahm verriet uns: „Wir sind ja nicht nur heute unterwegs, sondern schon in mehreren Städten und werden am Ende alle zehn Host Citys haben. Einen Monat vor Turnierstart enden wir in München, wo dann das Eröffnungsspiel stattfinden wird. Es ist immer etwas Schönes. Man merkt auch die Magie eines Pokals, weil die Menschen einfach Lust haben auf das Turnier, aber vor allem auch Fotos mit dem Pokal zu machen und deswegen ist es schon immer etwas Besonderes“

Seine Wünsche für die EM formulierte er so: „Mehr Zusammenhalt, Solidarität und ein größeres wir-Gefühl. Nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Ich glaube das ist dringend nötig. Und wenn ich schaue, was solche Turniere zelebrieren, dann ist es, dass viele Menschen einfach zusammenkommen, gemeinsam feiern und sich erleben. Das wollen wir mit der Europameisterschaft 2024 auch hinbekommen.“