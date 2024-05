Tennis-Legende Michael Stich – Warum er jetzt eine Briefmarke gestaltet hat

Gemeinsam mit dem Bundesministerium der Finanzen (BMF) und der Deutschen Post wurde im Berliner Olympiastadion die diesjährige Briefmarkenserie „Für den Sport – Faszination der Spiele“ präsentiert. Eine Besonderheit dieses Jahres ist, dass die Motive der drei Marken von ehemaligen Weltklasseathleten gestaltet wurden: Michael Stich (Tennis), Josephine Henning (Fußball) und Maren Valenti (Eishockey). Diese Athleten haben selbst an Olympischen Spielen teilgenommen oder eine Goldmedaille gewonnen und sind nun als Künstler tätig.

Das Gemälde „courage“ von Tennis-Legende Michael Stich, der 1992 gemeinsam mit Boris Becker bei den Olympischen Spielen in Barcelona die Goldmedaille gewann, zeigt in abstrakter Weise die Farben der olympischen Ringe. Stich kommentiert sein Werk so: „In meinem Werk habe ich versucht, die Energie, die die Olympischen Spiele vermitteln, das Vereinte und das Welt- und Sportlervereinende umzusetzen… Ich empfinde es als große Ehre, die Briefmarke zum Thema der Olympischen und Paralympischen Spiele zu gestalten. Sie soll sowohl meine emotionale Verbindung zu Paris und zu den Spielen versinnbildlichen als auch den Geist Olympias darstellen.”

Foto(s): © André Carré für Sporthilfe (Gestaltung des Postwertzeichens: Jan-Niklas Kröger)