„Alles steht Kopf 2“-Filmpremiere – Tahnee sehr persönlich

Großes Star-Aufgebot bei der Deutschlandpremiere des Animations-Streifens „Alles steht Kopf 2“. Schauspielerin Jasna Fritzi Bauer zeigte sich erstmals nach ihrem Liebes-Outing mit Freundin Katharina, Sänger Jay Khan kam mit Freundin Jessie. Außerdem sahen wir Model Betty Taube oder Schauspieler Jerry Kwarteng. Die Hauptpersonen waren aber die Synchronsprecher des Films: Comedian Tahnee, Deutschlands größter TikTok-Star Younes Zarou (deutsche Stimme von einem Polizisten), Schauspieler Hans-Joachim Heist (deutsche Stimme von Wut) und der Psychologe Dr. Leon Windscheid. Gemeinsam strahlten die VIPs für die Kameras.

Tahnee sprach mit uns sehr persönlich im Interview. Über ihren Beruf sagte sie uns: „Also ich verbreite einfach wahnsinnig gerne Freude und hole Menschen aus ihrem Alltag. Ich glaube es sind gerade eh harte Zeiten und es ist sehr viel los in der Welt. Da tut ein bisschen Ablenkung ganz gut.“

Woher Tahnee ihre Energie holt formuliert sie so: „Da müssen Sie mal die kleinen Leute in meiner Schaltzentrale fragen. Ich weiß es nicht. Ich mache das einfach instinktiv. So hat ja jeder seinen Naturell. Die Energie ist einfach da, ist auch manchmal zu viel da. Man weiß es nicht ganz genau und manchmal sind auch viel zu viele Personen in mir. Ich versuche, damit, vor allen Dingen versucht meine Frau damit klar zu kommen! Und meistens gelingt das sehr gut.“

Tahnee ist mit Sängerin Juliette Schoppmann verheiratet. Bei Thema Familienplanung scherzt Tahnee ausweichend: „Ich weiß nicht woher sie diese Info haben. Das kann nur ein dreckiges Klatschblatt gewesen sein. Aber wir sind heute hier für den Film und da freue ich mich sehr.“

Younes Zarou sagte uns, dass seine Arbeit an dem Kinofilm recht einfach war: „Wir haben einen ganzen Tag dafür gebraucht und das war gar nicht mal so anstrengend, weil Spaß viel mehr überwiegt hat.“

Hans-Joachim Heist erklärt uns, dass er im normalen Leben alles andere als wütend ist. Außer im Verkehr. Heist: „Autofahren das ist mittlerweile ein Horror auf deutschen Autobahnen und in Großstädten… Jetzt in Berlin, eine Baustelle jagt die andere. Es ist im Berufsverkehr…. Es macht gar keinen Spaß und das macht mich wütend. Im Auto kann ich die Wut richtig rauslassen. Das hört und sieht keiner.“