Kevin Costner zurück in Berlin – „Horizon“-Premiere – Das hat er seinen Fans zu sagen!

Zur Deutschlandpremiere seines neuen Films Horizon fuhr Hollywood Star Kevin Costner („Der mit dem Wolf tanzt“) in einer dunklen Limousine vor. Scharen von Fans erwarteten ihn und er mischte sich gleich unters Volk. Lässig im Anzug und mit Sonnenbrille schlenderte der Oscar-Preisträger über den roten Teppich und schrieb fleißig Autogramme für seine Fans. Später tauschte der 69-Jährige seine Sonnenbrille gegen eine andere Brille und strahlte für die Fotografen. Plötzlich tauchte der deutsche Hollywoodstar Thomas Kretschmann mit Kamera auf. Er ist auch als Fotograf bekannt und knipste während Kevin Interviews gab, Bilder von seinem berühmteren Kollegen.

Im Interview erklärte Kevin Costner wie sehr er sich freut in Deutschland zu sein. Was wohl der wichtigste Moment seiner Karriere war? Costner: „Der wichtigste Moment meiner Karriere war mir selbst einzugestehen, dass ich ein Schauspieler sein will. Ich habe es zunächst niemandem gesagt. Ich wusste sobald ich meinen Eltern sagen würde ich will Schauspieler werden würden sie Angst bekommen. Nicht dass sie das für mich nicht gewollt hätten. Aber sie hätten einfach nicht gewusst wie sie mir helfen sollten.“

Kevin Costners neuer Film „Horizon“ ist ein episches Drama, das die Zuschauer auf eine fesselnde Reise durch die amerikanische Geschichte mitnimmt. Der Film, der in insgesamt vier Teilen erscheinen wird, wurde an beeindruckenden Schauplätzen in den USA gedreht, um die Authentizität der historischen Ereignisse zu unterstreichen. Mit Kevin Costner selbst in der Hauptrolle sowie weiteren herausragenden Schauspielern wie Sienna Miller und Sam Worthington, verspricht „Horizon“ sowohl visuell als auch emotional ein unvergessliches Kinoerlebnis zu bieten. Kinostart in Deutschland ist am 22. August 2024.

Im Kinosaal gab es dann tosenden Applaus und weitere bewegende Worte von Costner selbst, hier das Video dazu…