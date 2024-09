Dieter Hallervorden startet mit 89 Jahren in die neue Theatersaison – Sport vor dem Frühstück, kein Fleisch, wenige Zigaretten…

Großer Star-Auflauf im Berliner Schlosspark Theater. Intendant Dieter Hallervorden hatte zu Jahrespressekonferenz und Fototermin eingeladen und posierte mit einer Riege berühmter Schauspielerkollegen für die Kameras. Darunter Hardy Krüger jr., Janina Hartwig, Frank Kessler, Brigitte Grothum, Caroline Beil, Bürger Lars Dietrich, Gayle Tufts oder Frank Kessler. In der kommenden Spielzeit fährt das Theater ein großes Programm auf.

Dieter Hallervorden ist mitten im Leben, wird gerade 89 (5.9.2024). Dieter erklärt uns im persönlichen Interview, wie er sich fit hält: „Ich mache jeden Tag vor dem Frühstück eine Stunde Sport, ich esse kein Fleisch und ich rauche wenige Zigaretten, höchstens drei, vier, fünf am Tag, was sicherlich auch nicht gesund ist. Aber ein kleines Laster habe ich. Und ich trinke die Hälfte des Jahres keinen Alkohol… Solange das Leben nach dem Tode nicht nachgewiesen ist, nehme ich erstmal das Leben was ich jetzt habe ordentlich wahr.“

Dieter Hallervorden hat vor 15 Jahren das Schlosspark Theater übernommen. Für ihn eine Herzensangelegenheit. Hallervorden: „Ich liebe dieses Theater besonders, weil ich als Student und als Schauspielschüler alle großen Inszenierungen und Stars hier gesehen habe. Jetzt hier selbst das Zepter schwingen zu dürfen ist eine Herausforderung, verlangt viel Mut, viel Rückgrat, viel Risikobereitschaft. Aber es ist mein Leben!“

Berufliche Unterstützung hat er von Sohn Johannes Hallervorden (der bei einigen Stücken auf der Bühne steht), Tochter Nathalie ist Co-Intendantin. Gemeinsam posieren die drei für die Kameras. Die Zusammenarbeit in der Familie ist bei den Hallervordens kein Problem. „Ich versuche schon es soweit wie möglich zu trennen, sicherlich gibt es mal Beispiele wo man sagt da kann ich nicht aus meiner Haut, da muss ich jetzt drüber reden, das muss jetzt geklärt werden. Aber insgesamt versuchen wir Privatleben und Beruf soweit möglich zu trennen.“

Sohn Johannes ist begeistert, was sein Vater mit dem Schlosspark Theater aufgebaut hat: Johannes erzählt uns: „Hier gibt es Lesungen, Kabarett, Konzerte, Sprechtheater, Komödie, Klassiker… Es ist ein Theater mit einer großen Bandbreite, das ist heutzutage das, was ein breites Publikum anzieht und das macht das Schlossparktheater definitiv richtig.“

Übrigens: Johannes Hallervorden leitet mit seinen 25 Jahren bereits selbst ein Theater, nämlich das Theater am Frankfurter Tor. Dies ist natürlich auch immer einen Besucht wert.