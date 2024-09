Arnold Schwarzenegger zum Ehrendoktor in Berlin ernannt

Die Hertie School hat Arnold Schwarzenegger, dem ehemaligen Gouverneur von Kalifornien und engagiertem Befürworter von Klimaschutz und politischer Teilhabe, die Ehrendoktorwürde verliehen. Robert Habeck, Vizekanzler und Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz wohnte dem Festakt bei.

„Ich danke Präsidentin Cornelia Woll und der Hertie School für diese besondere Auszeichnung,“ sagte Arnold Schwarzenegger in seiner Dankesrede in der er sein ständiges Bestreben betonte, etwas zurückzugeben und sich für innovative Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels einzusetzen: „Die Erde ist wie ein Körper: Je mehr man ihn trainiert und pflegt, desto besser wird er sein“ so Schwarzenegger, der sich seit Jahren für parteiübergreifende Maßnahmen für mehr Klimaschutz und Nachhaltigkeit einsetzt.

